今週から10月に突入。全国的に不安定な天候が続いていますが、天気の良い日にはこの季節ならではの澄んだ空が見られます。清々しい空気のなかで味わうフードやドリンクも、いっそう美味しく感じられますね。

2026年9月・10月の新商品5選まとめ(9月29日〜10月5日)

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。辛旨なグリルチキンを盛りつけたスパイシーピラフ、有名YouTuber監修の醤油ラーメン、熊本ラーメンの人気店監修の大盛焼ラーメン、国産黒豚100%使用のチーズ入り黒豚まん、ホタテの旨みが味わえるペンネグラタンなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「グリルチキン&スパイシーピラフ（麦入りごはん）」(675円)

価格 : 675円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

チリパウダーなどで仕立てたスパイシーな味わいのピラフ。にんにくやスパイスなどで味付けをした辛旨なグリルチキンを盛りつけました。

「SUSURU TV.監修 北ノ醤油チーホー北ノ醤油ラーメン」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ラーメンのレビューで人気のYouTuber・SUSURU(ススル)によるYouTubeチャンネル「SUSURU TV.」監修商品。「北ノ醤油チーホー」の味を再現しました。コシと弾力が感じられる専用の縮れ麺に、醤油のキレと豚の旨みのバランスが取れたスープを合わせました。

「味千拉麺監修 大盛 焼ラーメン（マー油仕立て）」(598円)

「味千拉麺監修 大盛 焼ラーメン（マー油仕立て）」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

熊本を拠点に展開する人気ラーメン店「味千拉麺」監修商品。しっかりと味が絡む低加水の細麺に、豚骨スープや「味千拉麺」のオリジナル調味料「万味油(まんみゆ/マー油)」などで味付けした焼ラーメンです。きくらげ、チャーシュー、青ねぎ、フライドガーリックをトッピングした食べごたえのある大盛サイズです。

「極旨 黒豚まんチーズ」(250円)

価格 : 250円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

国産黒豚を100%使用した、チーズの味わいが楽しめる中華まん。あらびき肉のゴロっとした食感と玉ねぎの甘みが特徴の黒豚まんに、中心に5種類のチーズを閉じ込めました。

［数量限定］

「ホタテの旨みとマッシュルームペンネグラタン」(332円)

価格 : 332円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ホタテエキスの旨みが溶け込んだ、冷凍食品のペンネグラタン。北海道産生クリームを使用しクリーミーに仕上げました。

まとめ

9月29日発売の新商品は、にんにくやスパイスなどで味付けをした辛旨グリルチキンを盛りつけた「グリルチキン&スパイシーピラフ（麦入りごはん）」、人気のラーメン系YouTuber監修の「SUSURU TV.監修 北ノ醤油チーホー北ノ醤油ラーメン」、豚骨スープやオリジナル調味料などで味付けした焼ラーメン「味千拉麺監修 大盛 焼ラーメン（マー油仕立て）」など、本格的な味わいのメニューが登場。

また、国産黒豚使用の黒豚まんの中心に5種類のチーズを閉じ込めた「極旨 黒豚まんチーズ」や、ホタテエキスの旨みとクリーミーな舌触りが特徴の冷凍食品「ホタテの旨みとマッシュルームペンネグラタン」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用