ディスカバリー・ジャパンは、同社の運営する旅専門チャンネル「旅チャンネル」にて、10月14日の「鉄道の日」を記念し、鉄道の魅力を楽しめる『出発進行! 鉄道の日SP』を放送すると発表した。『麺鉄 ～メン食い鉄道 絶景の旅～』をはじめ、『鉄オタ道子、2万キロ』『鉄道ひとり旅 ～さすらいのヨシカワ～』など、鉄道をテーマとした番組をラインナップする。

『麺鉄 ～メン食い鉄道 絶景の旅～』は、鉄道好きの芸能人が各路線と沿線の魅力を紹介し、その路線を代表するうどんやラーメンなどの『駅メン』を味わう番組。10月5日の20時・25時から集中放送を行う。

番組初という海外編『麺鉄 ～メン食い鉄道 絶景の旅～ 台湾鉄道』は10月3日の18時・26時から放送。六角精児さんが縦貫線や台中線などを巡る回と、市川紗椰さんが屏東線、南廻線、東部幹線など旅する回を通して、日本統治時代の蒸気機関車と現役の扇形車庫、トロッコ列車、世界有数の美しい駅として有名な美麗島駅など、台湾の鉄道文化を紹介する。沿線でビーフン、タウナギ焼きそばといった名物グルメも味わう。

台湾の鉄道文化と麺文化に触れた市川紗椰さん

日本各地の人気鉄道路線を車内外から紹介する『鉄道・絶景の旅』は、10月10日の7時・18時から2話連続で放送。鉄道ファンだけでなく旅好きも楽しめる内容とし、沿線の名所・旧跡、グルメ、温泉などを取り上げる。

玉城ティナさん主演の旅情ドラマ『鉄オタ道子、2万キロ』は10月12日の19時・24時から2話連続で放送。都会で家具メーカーの企画営業として働きながら、時間ができると1人でローカル駅を巡る「鉄オタ」の大兼久道子を玉城さんが演じ、栗原類さん、六角精児さんも出演する。

鉄道好き芸人の吉川正洋さん(ダーリンハニー)が全国の鉄道をぶらりと旅する『鉄道ひとり旅 ～さすらいのヨシカワ～』は、10月20日の19時・24時から2話連続で放送。時刻表に縛られず、途中下車しながら街を散策する旅の様子を届ける。