ミスタードーナツは、フランス、イタリア、フィンランドで食べられている煮込み料理をパイで包んだ「世界の料理を楽しむサクッとパイ」3種類を9月30日から期間限定で発売する。全粒粉入りのパイ生地で具材を包み、香ばしくサクサクに焼き上げた食事系パイだという。

世界の料理を楽しむサクッとパイ

「サクッと濃厚 ビーフシチューパイ」(テイクアウト270円、イートイン275円)は、フランスで食べられている「ビーフシチュー」をイメージした食事系パイ。デミグラスソースや赤ワイン、バターでコク深く仕上げたソースに、牛肉、じゃがいも、人参、玉ねぎを加えて煮込んだビーフシチューをパイ生地で包んでいる。

サクッと濃厚 ビーフシチューパイ テイクアウト270円、イートイン275円

「サクッと香る 煮込みトマチキパイ」(テイクアウト270円、イートイン275円)は、イタリアの家庭料理「カチャトーラ」をイメージした食事系パイ。鶏肉やトマト、炒め玉ねぎをワインビネガーやハーブで香り付けした鶏肉のトマト煮込みを、全粒粉入りのパイ生地で包んでサクサクに焼き上げている。

サクッと香る 煮込みトマチキパイ テイクアウト270円、イートイン275円

「サクッとまろやか 鮭ポテクリームシチューパイ」(テイクアウト270円、イートイン275円)は、フィンランドの伝統料理「ロヒケイット」をイメージした食事系パイ。じゃがいも、玉ねぎ、人参を牛乳やバター、生クリームでじっくり煮込んだクリーミーなソースに、風味豊かな鮭フレークを加えたソースを重ね、全粒粉入りのパイ生地で包んでいる。

サクッとまろやか 鮭ポテクリームシチューパイ テイクアウト270円、イートイン275円

「世界の料理を楽しむサクッとパイ」は、温めても楽しめる。電子レンジ(500W)で約10〜20秒温めた後、さらにトースターで約1〜2分焼くと、よりおいしくなるという。

温める際は、やけどに注意が必要。また、「オート加熱」や「おまかせ加熱」は使用しないよう呼びかけている。トースターで温める場合は、油落ちを防ぐためアルミホイルなどを敷くとしている。