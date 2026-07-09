ダスキンが運営するミスタードーナツは7月13日より、「Mrs. GREEN APPLE」との初のコラボレーション商品「Mrs. Donut(ミセスドーナツ)」のミスドネットオーダー先行予約を順次開始する。店頭では8月7日、ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)で発売する。

Mrs. Donut

Mrs. GREEN APPLEのオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」10周年を記念し、本コラボが実現した。メンバー3人が昔から愛する人気レギュラー商品が、コラボレーションならではのアレンジで登場する。

「Ringo Jam」のロゴをイメージ

ミセスドーナツは、Ringo Jamのロゴマークであるりんごの形をイメージした、カリふわっ食感のドーナツ。メンバー3人の"推しド"である「ゴールデンチョコレート」のトッピングを使用した、コラボレーションならではの商品。

「ミセスドーナツ オリジナル」(テイクアウト280円/イートイン286円)は、カスタード風味フレークをつけてりんご型に成形したふんわり生地と、カリカリのゴールデントッピングの食感、はちみつ風味のグレーズの甘さをシンプルに味わえるドーナツ。

「ミセスドーナツ カスタード&Ringo Jam」(テイクアウト324円/イートイン330円)は、りんご型のふんわり生地に、シャリっと食感のりんごダイスが入ったりんごジャムとなめらかなカスタードクリームを絞り、ホワイトチョコをコーティング。仕上げにカリカリのゴールデントッピングとMrs. GREEN APPLEのイメージカラーをモチーフにしたグリーンシュガーをふりかけた、爽やかな見た目の一品。

「ミセスドーナツ チョコ&カスタード」(テイクアウト324円/イートイン330円)は、りんご型のふんわり生地になめらかなカスタードクリームを詰めて、チョコレートをコーティング。カリカリのゴールデントッピングで仕上げた。カリふわっ食感が特長のコラボドーナツ。

メンバーの"推しド"をパフェ風に

メンバー3人の推しドである「ゴールデンチョコレート」と「ハニーチュロ」を組み合わせた、「ゴールデン×チュロ ミセスの推しドパフェ」(テイクアウト324円/イートイン330円)も発売する。ひとくちサイズのゴールデンチョコレートボールにホイップクリームを絞り、上にはミニハニーチュロと、ホワイトチョコとグリーンシュガーで青りんごに見立てたチョコレートボールをのせ、パフェのように仕上げた。

コラボレーションオリジナルの壁紙プレゼント

各コラボレーション商品のパッケージには二次元コードがあり、読み取るとコラボレーションオリジナルの壁紙をダウンロードできる。ファンクラブ会員には、会員限定Ver.の壁紙を用意している。

二次元コードを読み取るとオリジナル壁紙がDLできる

コラボレーション限定テイクアウトボックス

メンバー3人のイラストと「Mrs. Donut」ロゴがデザインされた、ドーナツ持ち帰り用のテイクアウトボックスも8月5日から数量限定で登場する。テイクアウトボックスに記載された二次元コードを読み取り、ボックスにスマートフォンをかざすと、イラストのメンバー３人がしゃべりだす、本企画だけの特別なARコンテンツを楽しめる。

地域別先行予約を実施

予約時のミスドネットオーダーへのアクセス集中を避けるため、本企画商品については地域ごとに異なる先行予約受付日を設ける。地域別先行予約の各日程のミスドネットオーダー予約受付時間は7:00～24:00。お渡し日は8月5日～8月11日が対象となる。各ショップの上限に達し次第、予約受付を終了する。店頭での混雑を避けるため、8月5日、8月6日については店頭での販売は行わず予約分のお渡しのみとなる。

店頭販売は8月7日より開始する。各ショップの店頭での販売スケジュールは、追って公式ホームページで案内される。

地域別先行予約スケジュール