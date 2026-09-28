ミスタードーナツは9月30日から、「ポン・デ・ショコラシリーズ」全3種を期間限定で発売する。毎年人気のシリーズを冬を待たずに発売し、今年は生地をよりやわらかく、もちもちとした食感に改良。「ポン・デ・ザクショコラ」も復活する。

「ポン・デ・ショコラ」はシンプルな味わい

「ポン・デ・ショコラ」は、ポン・デ・ショコラ生地にやさしい甘さのグレーズを合わせたドーナツ。生地のもちもちとした食感とチョコレートの風味をシンプルに楽しめる。テイクアウト価格は194円、イートイン価格は198円。

「ポン・デ・ダブルショコラ」はチョコレートをコーティング

「ポン・デ・ダブルショコラ」は、ポン・デ・ショコラ生地にチョコレートをコーティングした商品。もちもちとした生地の食感とチョコレートの風味を存分に楽しめるという。テイクアウト価格は205円、イートイン価格は209円。

「ポン・デ・ザクショコラ」が復活

「ポン・デ・ザクショコラ」は、ポン・デ・ショコラ生地にチョコレートをコーティングし、さらにチョコクランチをトッピングした商品。もちもちとザクザク、2つの食感を楽しめる。テイクアウト価格は226円、イートイン価格は231円。

ミスタードーナツ全店で販売するが、一部ショップは対象外となる。各ショップの原材料がなくなり次第、順次販売を終了する。

商品の注文は、ミスドネットオーダーウェブサイトまたは「ミスタードーナツアプリ」から事前に行うことができる。ネットオーダーはテイクアウト専用となっている。