ダスキンが運営するミスタードーナツは9月30日、ドーナツ、パイ、飲茶商品のリニューアルと価格改定をミスタードーナツ全店およびMOSDOイオンモール広島府中店、MOSDOららぽーと新三郷店で実施する。

7種類のドーナツ生地をリニューアル

ドーナツ商品においては、商品の価値をさらに高めるため、7種類の生地をリニューアルする。

ポン・デ・リング生地とチュロ生地は、グレーズとの相性や甘さのバランスを見直した。オールドファッション生地は、サクサクとした食感やくちどけ、香ばしさを向上。フレンチクルーラー生地は、しっとりなめらかな食感とたまごのコクを高めた。

また、チョコレート生地は、しっとりとしたくちどけの良さとミルクチョコ感を向上。イーストリング生地は、ふんわりとした食感に加え、よりくちどけがよくコクを感じられる生地に改良した。イーストシェル生地は、ふんわりとしたくちどけのよい食感と、クリームとの相性にこだわって仕上げている。

パイや飲茶もリニューアル

パイおよび飲茶においても、通年販売商品をリニューアルする。パイはフィリングのおいしさを高め、パイはフィリングのおいしさをさらに高め、それぞれの商品の特長を引き立てるため、「ホット・セイボリーパイ BBQ フランクフルト」はスパイス感、「エビグラタンパイ」はエビの風味の濃厚さ、「ホット・スイーツパイ りんご」はりんごのジューシーさを向上させた。

「ホット・セイボリーパイ BBQ フランクフルト」「エビグラタンパイ」「ホット・スイーツパイ りんご」(いずれもテイクアウト270円、イートイン275円)

また飲茶は、麺のコシを高めることで、子どもとの食事もゆっくりと楽しめるよう改良したほか、たまごチャーハンは炒りたまごを増量し、たまごのやさしい味わいをより感じられるようにした。

ドーナツ31品目を10円値上げ

リニューアルとともに価格改定も実施する。昨今の各種原材料費や物流費の高騰に加え、人件費やエネルギーコストなどが上昇するなか、企業努力を重ねてきたものの、これらのコストを吸収することが困難な状況になったためと同社は説明している。

ドーナツ商品は、ドーナツポップを除く31品目を10円、パイ商品3品目を20円、飲茶商品4品目を20～30円、ドリンク商品4品目を40円値上げする。ドーナツポップは単品各種を1円、セット各種を10～30円改定する。なお、ドリンクはリニューアルの対象外となる。

主な商品の改定価格は以下のとおり。

ドーナツ 改定商品一覧

パイ 改定商品一覧

飲茶 改定商品一覧