ダスキンが運営するミスタードーナツは9月2日、「さつまいもド」全5種をミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)で発売する。

さつまいもド

ホクホク食感を追求し厚みのある生地に改良

今年は、ドーナツの形状に厚みをだしたことで、さらにさつまいものホクホク食感を楽しめる食感と見た目へと進化した。おいもが三つ連なった、かわいらしいビジュアルになって登場する。

「さつまいもド プレーン」(テイクアウト183円、イートイン187円)は、新しくなったホクホク食感のさつまいもド生地をシンプルに味わえる商品。

「さつまいもド 石焼き芋風」(テイクアウト194円、イートイン198円)は、ホクホク食感のさつまいもド生地に、石焼き芋風グレーズをコーティングした商品。

「さつまいもド とろり塩バター」(テイクアウト194円、イートイン198円)は、ホクホク食感のさつまいもド生地に、心地よい塩味の効いた塩バターソースを絞り、シュガーで仕上げた。ひとくち食べると塩バターソースのとろりとした食感を楽しめる。

「さつまいもド 香ばしクレームブリュレ」(テイクアウト216円、イートイン220円)は、ホクホク食感のさつまいもド生地と、タマゴのコクを感じる濃厚なクリーム、パリッとしたブリュレシートで、さまざまな味わいと食感を楽しめる。

「さつまいもド 濃厚スイートポテト」(テイクアウト216円、イートイン220円)は、ホクホク食感のさつまいもド生地に、生クリーム入りの濃厚なスイートポテトフィリングを絞り、オーブンで香ばしく焼き上げた。

共通のパッケージを導入

さつまいもドより、新商品には共通のパッケージを導入し、汎用性の高い包材に変更することで、資源を有効活用する。また、新商品をショーケースで見つけやすく、ワクワクできるデザインへと変更する。