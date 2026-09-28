「超熟」や「スナックパン」など、スーパーやコンビニでおなじみの商品を数多く手がけるPasco。本社のある名古屋をはじめ、中部・関西などでは長年親しまれている一方、実は全国では販売されていないパンもある。

SNSでも話題に上がる「銀チョコバニラ」もエリア限定パンの1つなのだとか......!

今回は、『ご当地パン大集合』(イカロス出版)から、大手製パン会社「敷島製パン」が展開するPascoの"エリア限定"パンを紹介する。

敷島製パン(Pasco)

地域限定商品でも大ヒット連発!

Pasco ブランドで全国展開する敷島製パンは、「超熟」や「スナックパン」など数々のロングセラーを世に送り出してきたヒットメーカー。地域限定でもサンドロールシリーズをはじめ、絶大な人気を誇る商品を販売している。近年では信州発の「牛乳パン」が話題に。地産の牛乳や果物を取り入れた商品は、ご当地パンとしてもすっかり定着している。

【中部・関西・中国・九州限定販売】ソフトフランスパンはファボール

ファボールサンド

歯切れのよいソフトなフランスパン生地が人気。なめらかな口溶けのクリームがたっぷりとサンドされ、香ばしい香りにも食欲がそそられる。

ファボールサンドコーヒー

パンの引きとやわらかさの絶妙なバランスが、独特の食感をつくりあげる。ほろ苦さを感じる風味豊かなコーヒークリームもクセになる味わい。

【中部・関西・中国・九州限定販売】サンドロールシリーズ

サンドロール 小倉＆ネオマーガリン

半世紀以上愛されているロングセラー。やわらかなパン生地に、小倉あんとマーガリンの相性が抜群。

サンドロール つぶピーナッツ

歯切れのよいパン生地にピーナッツクリーム。つぶつぶ食感が味のアクセントになっている。

サンドロール ダブルメロン

口溶けのよいパン生地に、メロン果肉入りのメロンクリームをダブルで挟んだ一品。

【中部・関西・中国限定販売】

サンドロール 銀チョコバニラ

バニラ風味のクリームをサンドしてチョコでパリッとコーティング。やわらかな生地との相性もバッチリ。

※本記事で紹介している内容は、書籍出版時点(2025年10月)の情報です。現在は商品内容や販売状況、店舗情報などが変更されている場合がございます。