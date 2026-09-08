スターバックス リザーブ カフェは9月9日、栗の豊かな風味を味わえる「コルネッティ マロンクリーム」を発売する。栗のトッピングとマロンクリーム、マロンフィリングを合わせた秋のコルネッティで、「クラシック ダブル トール ラテ」と組み合わせる“オータムディップスタイル”も提案する。

コルネッティ マロンクリーム

「コルネッティ マロンクリーム」(持ち帰り510円、店内利用520円)は、日本の秋の味覚に着想を得て、イタリアンベーカリーの発想で仕上げたコルネッティ。サクッと軽やかな食感の生地に、ごろっとした栗のトッピングとなめらかなマロンクリーム、マロンフィリングを合わせている。栗のやさしい甘みと豊かな風味に、発酵バターのコクが重なる、秋ならではの味わいとしている。

また、「クラシック ダブル トール ラテ」とともに楽しむ“オータムディップスタイル”を提案。おすすめは、コルネッティをラテのフォームに軽くディップする食べ方で、ミルクのなめらかな甘みがマロンの風味を引き立て、エスプレッソの香ばしさと栗、発酵バターのコクが重なることで、味わいの変化を楽しめるという。

店内のコーヒーディスカバリーカウンターでは、好みのコンディメントを使ったアレンジも可能。「コルネッティ マロンクリーム」には、栗のやさしい甘みを引き立てるシナモンや、カカオのほろ苦さと香ばしさを添えるカカオニブがおすすめとしている。

コルネッティ マロンクリーム 持ち帰り510円、店内利用520円

取り扱い店舗は、「スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店」「スターバックス リザーブ カフェ 東京スカイツリータウン30F店」「スターバックス リザーブ カフェ 大丸梅田地下1階店」「スターバックス リザーブ カフェ 心斎橋パルコ地下1階店」「スターバックス リザーブ カフェ 名古屋 栄 HAERA店」「スターバックス リザーブ カフェ 天神ビジネスセンターII店」の6店舗。

なお、商品は一時欠品や早期販売終了となる場合があるほか、時間帯によって完売している場合がある。