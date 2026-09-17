スターバックス コーヒー ジャパンは、9月18日より、「蜜芋 ミルク」を全国のスターバックス(一部店舗を除く)にて販売する。

9月2日より販売している「とろり蜜芋 紅はるか フラペチーノ」「とろり蜜芋 紅はるか ムース ティー ラテ」は、紅はるかのやさしい甘みととろけるような口どけを楽しむ“冷やしとろり蜜芋”体験として、多くの人から好評だという。

スターバックスは、この秋好評の「とろり蜜芋」シリーズに続き、蜜芋のおいしさをもっとシンプルに味わってほしいという想いから「蜜芋 ミルク」を開発。フラペチーノやティー ラテに続き、素材のおいしさにフォーカスした新たな蜜芋体験として登場する。

■“蜜芋”のおいしさをミルクと味わう秋を感じる一杯

秋の味覚として親しまれる焼き芋。なかでも、とろりとした蜜のような甘さとなめらかな口あたりを持つ「蜜芋」は、多くの方に愛されている。スターバックスでは今秋、「冷やして、とろり蜜芋」をテーマに、冷やしたからこそ引き立つ蜜芋のおいしさを提案してきた。今回登場する「蜜芋 ミルク」は、そうした蜜芋のおいしさを、よりシンプルに楽しんでもらうために開発した一杯。

美味しさが凝縮した紅はるかの蜜芋ペーストになめらかなミルクを合わせることで、蜜芋のやさしい甘みとしっかりしたコクを引き出した。ひと口飲むと、蜜芋とミルクのハーモニーがふと秋を感じさせ、まろやかな余韻に包み込まれる。

フラペチーノやティー ラテとは異なるアプローチで、素材のおいしさをぐっと主役にした“豊かな蜜芋体験”として楽しめるとのこと。

■商品名／価格 「蜜芋 ミルク」

＜持ち帰りの場合＞Tall 618円 ＜店内利用の場合＞Tall 630円



■販売期間：2026年9月18日～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。

■取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）