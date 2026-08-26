スターバックス コーヒー ジャパンは、ビバレッジやフードを好みの味わいに仕上げられる「マイ カスタマイズ バー」を9月2日より全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)に導入する。基本5種類のアイテムを無料で利用でき、最大527万通りの組み合わせから自分好みの味わいを楽しめる。

マイ カスタマイズ バー

最大527万通りの組み合わせから自分好みにカスタマイズ

「マイ カスタマイズ バー」では、「バニラ シュガー & ソルト」「ペッパー カルダモン メープル ソース」「ジンジャー シュガー チップ」「シナモン パウダー」「はちみつ」の合計5種類のアイテムを使って、ビバレッジやフードに好みの味わいや香り、食感を加えられる。ひとふり加えて味わいの変化を楽しんだり、その日の気分に合わせて量を調整したりと、自分自身の感覚で一杯を仕上げる新しいスターバックス体験を提供するという。

最大527万通りの組み合わせは、対象となるビバレッジのカスタマイズ約17万通りと、「マイ カスタマイズ バー」の選択肢を掛け合わせた理論上の組み合わせ数となっている。

自分で選んで加える時間も新しいスターバックス体験に

「マイ カスタマイズ バー」が提供するのは、トッピングの選択肢だけではない。自分で選び、自分の加減で加え、味や香り、食感の変化を確かめる一連の時間も含めて、最高の一品を楽しむ新しい体験を目指す。

店舗のパートナー(従業員)からおすすめの組み合わせを聞いたり、カスタマイズしたビバレッジやフードの感想を交わしたりすることで、新しい味わいだけでなく、人と人とのつながりが生まれる場所を目指すという。

パートナーによるおすすめの紹介などを通じて、まだ知らないビバレッジの魅力や、自分だけのお気に入りと出会うきっかけもつくる。

パートナーおすすめのカスタマイズ3選

店舗のパートナーが、「マイ カスタマイズ バー」のアイテムを使ったおすすめの組み合わせを紹介している。

グローバル バリスタチャンピオンの下出伸喜さんがおすすめするのは、「キャラメル マキアート」+「バニラ シュガー & ソルト」。バニラの甘い香りとピンクソルトの塩味が加わり、塩キャラメルのような甘じょっぱい味わいを楽しめるという。

第19代コーヒーアンバサダーの山口明日海さんがおすすめするのは、「カプチーノ」+「シナモン パウダー」+「ペッパー カルダモン メープル ソース」。メープルの甘さにシナモンやカルダモンのスパイス感が重なり、香りに奥行きのある味わいに仕上がるという。

スターバックス コーヒー 上野恩賜公園店の岡本彩花さんがおすすめするのは、「バニラ クリーム フラペチーノ」+「ジンジャー シュガー チップ」+「ペッパー カルダモン メープル ソース」。ジンジャーのカリっとした食感とスパイスの風味が加わり、ほんのり大人っぽい味わいを楽しめるカスタマイズという。