パワハラ受け40歳で無職に、救ったのは東十条のスナックのママ…助っ人の過去に“視線集中”「こういう人は大切にしないと」

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、27日に放送された「母と息子のやさしいごはん3 ～僕と母さんとハンバーグ～ 後編」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。

厨房に立つ息子・大貴さん(33)、接客を担う母・貴美子さん(69)、大貴さんの友人・ユウキさん(42)の3人で営む東京・練馬区の「酒処 大(たい)」は、ハンバーグなどの一品料理と、こだわりの日本酒が売りだ。

発達障害があり、料理が大好きな息子のため、母が食堂を開いたのは2020年。コロナ禍や水漏れ被害で2度の閉店を経て、3店舗目を開くが、今度は母が目の病気で店を離れることになった。

母が戻るまで店を守ろうと動いたのは、ユウキさんだった。大貴さんがこだわるハンバーグなどは食材費がかさみ、十分な利益が残らない。そこでカレーやローストビーフ丼など原価を抑えた料理を加え、手頃な日本酒もそろえる。目指すのは、地元の人が気軽に通える店。大貴さんもユウキさんを信頼して提案を受け入れ、売り上げは少しずつ伸び始めた。

だが、約半年ぶりに店を訪れた貴美子さんは、その変わりように「今までのことが無になる。何のためにやってきたのか分からない…」と戸惑う。安さを優先して質まで落とせば、息子が築いた味も評判も失うのではないか。

店を続けるために新たなやり方を探る2人と、息子の味を守りたい母。大切な店を思う気持ちは同じなのに、すれ違う親子の思い。そして母は、大きな決断を下した。

この放送で最高の注目度を記録したのは、14時15分で74.8％。ユウキさんの過去が明かされるシーンだ。

職場でパワハラを受け、40歳で無職になったユウキさんを救ったのは、東十条にあるスナックのママ。「電気とかガスとか家賃とか何もいらないから、空いてる昼間使う?」とユウキさんに飲食店の場を提供したのだ。そんな経験から、大貴さんの居場所を守りたいとサポートを買って出たユウキさんに、SNSでは「こういう人は大切にしないと」といった声が見られた。

その後、同32分には65.8％をマーク。ユウキさんの色に染まった店を見て不安になった貴美子さんが、ユウキさんが以前働いていたスナックを訪れるシーンだ。ユウキさんの評判を聞く貴美子さんに、「大丈夫」と太鼓判を押すママの姿に、SNSでは「スナックのママー(涙)」といったコメントが寄せられた。

そして、同46分には63.7％に。店から離れた上、大貴さんが実家を出て、落ち込んでいるかと思った貴美子さんが、自分の店をオープンしたことが判明したシーンだ。その行動力に、SNSでは「お母さんすごすぎて草」「お母さんの実行力えげつない」と驚きの声が続出した。

この放送回は、TVer・FODで見逃し配信中。次回は「誰かと分かち合いたくて ～人生交わるレトロマーケット～ 前編」が、10月4日に放送される。