「怒られながら、なんとか耐えて耐えて今ここにいます」――Aぇ! groupの正門良規が29日、都内で行われたWOWOW『連続ドラマW MR -医薬情報担当者-』(10月4日スタート、毎週日曜22:00～)の完成報告会に登壇。新人MRを演じたことにちなみ、着替え途中でステージに出てしまうなど“失敗だらけ”だったジュニア時代を振り返った。

踊りながら着たりとか、出るタイミングを間違えたりとか…

同作は、作家・医師の久坂部羊氏による小説を原作に、医師や薬剤師ら医療従事者を訪問し、医療用医薬品の情報を提供・収集する製薬会社の営業職・MRを主人公として、製薬業界と医療現場の裏側、そして命に向き合う人々の葛藤を描く社会派医療ドラマ。正門は紀尾中(向井理)を理想のMRとして慕う新人・市橋和巳を演じる。正門にとってはWOWOWドラマ初出演となる。

新人MRの市橋が劇中で失敗を重ねることにちなみ、登壇者がそれぞれの新人時代の失敗を振り返ることに。

正門は「いやもう、ジュニアの時は失敗だらけですよ」と苦笑。「本当に着替えの途中で出て、踊りながら着たりとか、出るタイミングを間違えたりとか、違う場所に出ていたりとか」と次々にエピソードを明かし、「怒られながら、なんとか耐えて耐えて今ここにいます」と振り返った。

ただ、ステージならではの“結果オーライ”もあったそう。「かっこよければ最終OKみたいなところがあるんですよ」といい、早着替えで衣装が引っかかってしまった時にも「それを使ってブンブン踊っていたら、“あれ、かっこよかったよ”みたいなのがある」と説明。「そういう仕事でよかったなって思います。本当に(笑)」と笑わせた。

いっぱい寝る正門、寝なくていい薬が欲しい

「夢の新薬を作れるとしたら、どんな薬が欲しいか」という問いには「寝なくていい薬があったら欲しい」と即答。「寝たことになるみたいな」と説明したものの、周囲の反応が薄いことに気づくと「全然刺さってないですね(笑)」と苦笑した。

そんな正門だが、普段から心掛けている健康法については「結局いっぱい寝るですかね。結局寝ることです、僕は。それが回復する気がします」と回答。“寝なくていい薬”とは裏腹に、実生活では睡眠を大切にしていることを明かした。

向井理は「クレバーでかっこいい方」

今回、主演の向井とは初共演。最初に会った時の印象について正門は「想像した紀尾中さんのまんまで、クレバーでかっこいい方だなと思いました」と振り返った。

一方で、撮影が進むにつれて意外な一面も見えたという。「営業所のチームのみんなといる時とかは、ちょっとチャーミングな一面も見せていただけました」といい、「そこでちょっと、気づいたら近くなれたというか。非常に感謝しています」と向井との距離が縮まったことを喜んだ。