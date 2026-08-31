「その後のストーリー入って来ないほどのクセつよキャラ…」――。TBS日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)第16話で、これまで長らく名前だけが語られてきた謎の人物「リュウ・ミンシュエン(劉銘軒)」がついに姿を現し、大きな話題を呼んでいる。

堺雅人

リュウは第1シーズンから存在が示唆されていた重要人物。野崎守(阿部寛)がかつて北京の日本大使館で諜報活動を行っていた際に行動を共にしたエージェントで、野崎が「かわいがっていた後輩」として語っていた人物だ。

死んだはずのリュウがまさかの生還

第16話では、5年前の出来事が明かされた。

リュウは野崎を深く慕い、やがてその感情は愛情へと変化。野崎に認められたい一心で危険な潜入捜査に踏み込んだが、組織に拘束され人質となってしまう。救出作戦が進められる中、リュウ死亡の報告が入り、野崎は後輩を失ったと信じていた。

しかし、それから5年後。死亡したはずのリュウは顔に拷問の傷を残した姿で突如野崎の前に現れる。しかも、中国側組織「シンシー」のメンバーとして登場し、野崎の前に立ちはだかった。

「私に嘘はつかないで～!」正体は堺雅人 まさかの“一人三役”

さらに視聴者を驚かせたのはリュウを演じる俳優だ。

リュウを演じるのは、主人公・乃木憂助を演じる堺雅人。乃木の別人格「F」に加え、新たにリュウ役も担当することとなり、堺は異例の“一人三役”に挑戦している。

これまで野崎が「乃木は昔の後輩に似ている」と語っていた伏線も回収される形となり、視聴者の間では「まさか本人だったとは」「第1シーズンから仕込まれていた伏線がすごい」と驚きの声が相次いだ。

放送後のSNSでは、「声色……声の出し方、仕草、目線、全て変えてる……堺雅人の演技力鳥肌たつ」「堺雅人が凄過ぎる回でした」といった投稿が続出。堺雅人の演じ分けに対する称賛が目立った。

一方、リュウの独特なキャラクターへのコメントも多い。「リュウミンシェンのキャラが独特すぎて話が入ってこなかった今週は何を考察したらいいんでしたっけ…」「その後のストーリー入って来ないほどのクセつよキャラ…! 好き…!」など、強烈な登場に多くの視聴者が衝撃を受けたことがうかがえる。

公式SNSで投稿された「私に嘘はつかないで～!」とリュウが野崎に叫ぶ姿の切り抜き動画には、多くのコメントが寄せられ、拡散されている。

名前だけで語られ続けてきたリュウ・ミンシュエンが、まさか主人公と同じ顔を持つ人物として登場する展開は、多くの視聴者の予想を上回るサプライズとなったようだ。

リュウの登場によって、野崎と乃木の関係、そしてシンシーとの対立はさらに複雑化。物語はいよいよクライマックスへ向けて大きく動き出している。

【編集部MEMO】

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