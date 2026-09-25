セブン‐イレブン・ジャパンは9月26日から、北海道を拠点に活動するB.LEAGUE PREMIER所属のプロバスケットボールクラブ「レバンガ北海道」と共同で「セブン‐イレブン×レバンガ北海道SPECIAL COLLABORATION デジタルスタンプラリー」を札幌市内のセブン‐イレブンで開催する。

セブン‐イレブン×レバンガ北海道SPECIAL COLLABORATION デジタルスタンプラリー

本施策は、身近なセブン‐イレブン店舗がレバンガ北海道の応援拠点となり、ファンが日常の買い物や試合観戦を楽しみながら地域を回遊する"新しい応援の形"を提供する参加型イベント。実施期間は9月26日～10月12日の17日間で、抽選の応募期間は10月18日までとなる。

専用アプリのダウンロードは不要。「LINE」からカメラを起動し、店舗や、ホームゲーム会場の「北海きたえーる」に設置された二次元コードを読み取るだけで、同クラブの選手画像などのNFTデジタルスタンプを取得できる。さらに、デジタルスタンプを集めることで無料引換クーポンの獲得や、豪華抽選への応募が可能となる。

北海きたえーるでスタンプ&ポイント獲得

北海きたえーるでは、9月26日、27日、10月3日、4日の対象試合日に二次元コードを設置する。会場に掲示されたコードをスキャンすると、同クラブのチームロゴNFTデジタルスタンプ(全4種よりランダムで1種)と、2ポイントを獲得できる。

セブン‐イレブン店舗でスタンプ&ポイント獲得

札幌市内のセブン‐イレブン店舗では、二次元コードを読み取ると、同クラブの選手画像を使用したNFTデジタルスタンプ(全15種からランダムで1種)と、1ポイントを獲得できる。1店舗につき1日1回まで獲得可能。別店舗であれば同日内に複数回ポイントを取得できる。

対象商品購入でスタンプ&ポイント獲得

対象のコカ・コーラ商品を購入し、レシートを撮影してアップロードすると、同クラブ選手のNFTデジタルスタンプ(全15種からランダムで1種)と、対象商品1点につき2ポイントを獲得できる。同一商品でのポイント取得は、1レシートにつき1回まで。対象商品は「綾鷹650mlPET」「い・ろ・は・す北海道の天然水540mlPET」「アクエリアス500mlPET」の3品となる。

5ポイント達成で無料引換クーポンがもらえる

5ポイント達成ごとに、「コカ·コーラ500ml缶」と店頭で引き換えられるデジタル無料クーポンを獲得できる。5ポイントごとに何度でも獲得可能。先着5,000本に達し次第終了となる。

コカ・コーラ 無料引換クーポンがもらえる

10ポイント達成で豪華抽選に応募できる

10ポイント達成につき1回、豪華グッズや観戦チケットが当たる後日抽選に応募できる。20ポイントなら2回、30ポイントなら3回応募可能。

当選商品は、全選手サイン入りユニフォーム(1点)、サイン入りトートバッグ、サイン入りフェイスタオル、「レバンガ北海道」ホームゲームペア観戦チケット(計60点)。トートバッグ、フェイスタオルへのサインはランダムとなり、景品は選べない。