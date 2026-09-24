ファミリーマートは9月24日、「2027年のおせち」全36品の予約受付を沖縄県を除く全国のファミリーマート約16,100店とファミマオンラインで開始する。

物価高の中でもおせちを楽しめるよう商品ラインアップを見直し、昨年よりもおせちの平均価格を726円下げ、8,834円から展開する。また、早割期間を11月末までに延長。昨年より24日間長い68日間とし、早割対象商品も昨年の10品から15品に拡大する。

11月30日午前9時までに申し込むと、早期割引終了後の価格から10%割引となる。

女性の72.5%が「おせちの準備を“手間抜き”したい」

ファミリーマートが、2026年の正月に自分でおせちを準備した498人を対象に行った「2027年のおせちに関するアンケート」で、「おせちの準備は“手間抜き”したいか」を聞いたところ、女性の72.5%が「はい」と回答した。男性でも57.8%が「はい」と回答しており、全体では64.1%となった。

また、2026年の正月用のおせちの準備にかけた時間を、買い出し・調理・盛り付けを含めて聞いたところ、すべて手作りした場合は平均310分、一部手作り・一部購入では186分、すべて購入した場合は52分だった。すべて手作りした場合とすべて購入した場合では、4時間18分の差があった。

2026年の正月用のおせちの準備にかけた時間

さらに、おせちを準備する際、店舗の混雑や荷物の重さ、買い物時間の確保などに負担を感じるかを聞いたところ、52.2%が「はい」と回答した。

ファミリーマートでは、店舗受け取りと宅配のいずれかを選べるおせちを用意する。店舗受け取りの場合は、自宅近くや実家近くの店舗も選択できる。

「贅沢おせち」と「背徳おせち」が登場

「贅沢おせち」として登場するのが「八百彦本店 おせち三段重(和洋中)」(早割価格28,966円、早割終了後価格32,184円)。和洋中三段重に、鮑やわらか煮や和牛ローストビーフ、愛知みかわ豚の黒酢酢豚などを盛り込んだ。

八百彦本店 おせち三段重(和洋中) 早割価格28,966円、早割終了後価格32,184円

「背徳おせち」は、「迎春おせち+宮崎牛すき焼き用(350g)」または「迎春おせち+国産牛切り落とし(1kg)」(21,384円)。定番のおせち料理を詰めた一の重、魚介と肉料理を盛り込んだ二の重、洋風・中華メニューを詰め合わせた三の重に、宮崎牛または国産牛をセットにした。冷凍で届け、送料込みとなる。

2027年おせち、15商品を早割価格で販売

早割対象商品には、定番のおせちから和洋折衷、洋風オードブルまで幅広い商品をそろえる。

「八百彦本店 おせち二段重(和洋)」(早割価格16,524円、早割終了後価格18,360円)は、29品目、3人向け。冷蔵商品で、店舗受け取りまたは配送に対応する。配送の場合は別途1,000円の送料がかかる。

八百彦本店 おせち二段重(和洋) 早割価格16,524円、早割終了後価格18,360円

「八百彦本店 おせち一段重(和風)」(早割価格9,701円、早割終了後価格10,778円)は、20品目、2人向け。冷蔵商品で、店舗受け取りまたは配送に対応する。配送の場合は別途1,000円の送料がかかる。

八百彦本店 おせち一段重(和風) 早割価格9,701円、早割終了後価格10,778円

「東京『しち十二候・ロジエ・芝蘭』監修 名店おせち(華葵)」(早割価格20,412円、早割終了後価格22,680円)は、55品目、3〜4人向け。冷凍商品で、送料込みとなっている。

「京都 しょうざん 洋風オードブル ノベルヴィラガーデン」(早割価格9,720円、早割終了後価格10,800円)は、29品目、2人向け。冷凍商品で、送料込みとなっている。

京都 しょうざん 洋風オードブル ノベルヴィラガーデン 早割価格9,720円、早割終了後価格10,800円

「水たき料亭『博多華味鳥』監修 料亭のおせち」(早割価格15,552円、早割終了後価格17,280円)は、39品目、3人向け。冷凍商品で、送料込みとなっている。

水たき料亭「博多華味鳥」監修 料亭のおせち 早割価格15,552円、早割終了後価格17,280円

「京都清水五条『ほった』監修100品目おせち」(早割価格21,384円、早割終了後価格23,760円)は、100品目、3〜4人向け。冷凍商品で、送料込みとなっている。

「祇おん江口監修 慶雲 三段重」(早割価格17,982円、早割終了後価格19,980円)は、49品目、3〜4人向け。冷凍商品で、送料込みとなっている。

祇おん江口監修 慶雲 三段重 早割価格17,982円、早割終了後価格19,980円

「祇おん江口監修 葵 三段重」(早割価格15,552円、早割終了後価格17,280円)は、49品目、3人向け。冷凍商品で、送料込みとなっている。

祇おん江口監修 葵 三段重 早割価格15,552円、早割終了後価格17,280円

「祇おん江口監修 祝春 一人前×二段」(早割価格11,178円、早割終了後価格12,420円)は、24品目を2段に詰め合わせ、2人向け。冷凍商品で、送料込みとなっている。

祇おん江口監修 祝春 一人前×二段 早割価格11,178円、早割終了後価格12,420円

「RISTORANTE AKITA 南青山監修 洋風オードブル 一段重」(早割価格10,692円、早割終了後価格11,880円)は、23品目、2〜3人向け。冷凍商品で、送料込みとなっている。

RISTORANTE AKITA 南青山監修 洋風オードブル 一段重 早割価格10,692円、早割終了後価格11,880円

「博多久松 和洋折衷二段重おせち『春日 福寿(ふくじゅ)』」(早割価格12,986円、早割終了後価格14,429円)は、36品目、3人向け。冷凍商品で、送料込みとなっている。

博多久松 和洋折衷二段重おせち「春日 福寿(ふくじゅ)」 早割価格12,986円、早割終了後価格14,429円

「博多久松 和洋折衷三段重おせち『博多 福寿(ふくじゅ)』」(早割価格15,930円、早割終了後価格17,700円)は、53品目、4〜5人向け。冷凍商品で、送料込みとなっている。

博多久松 和洋折衷三段重おせち「博多 福寿(ふくじゅ)」 早割価格15,930円、早割終了後価格17,700円

「京都 しょうざん 和洋折衷おせち『春栄誉』一段重」(早割価格12,150円、早割終了後価格13,500円)は、34品目、2人向け。冷凍商品で、送料込みとなっている。

京都 しょうざん 和洋折衷おせち「春栄誉」一段重 早割価格12,150円、早割終了後価格13,500円

「京都 しょうざん 和の個食おせち&オードブル」(早割価格13,802円、早割終了後価格15,336円)は、46品目、2人向け。冷凍商品で、送料込みとなっている。

京都 しょうざん 和の個食おせち&オードブル 早割価格13,802円、早割終了後価格15,336円

2027年「ファミマのおせち」の予約は9月24日から

2027年の「ファミマのおせち」は全36品をラインアップ。早期割引予約は9月24日午前10時1分から11月30日午前9時まで、通常予約は9月24日午前10時1分から12月22日午後11時まで受け付ける。

予約はファミマオンラインのほか、沖縄県を除く全国約16,100店で受け付ける。八百彦本店のおせちのみ店舗予約対象となる。

受け取りは店舗の場合12月31日、宅配の場合は12月29日から31日。商品によって届け日時が異なり、指定はできない。八百彦本店のおせちは12月31日に届ける。