Aiロボティクスが展開するスキンケアブランド「Yunth」は9月25日、生美容液シートマスク「Pure Mask」シリーズから「生VCシートマスク(ピュアCマスク)」(770円)と「生AZシートマスク(ピュアAZマスク)」(880円)の2商品を全国のファミリーマート(一部店舗)で順次発売する。

「Pure C Mask ピュア C マスク」(770円)/「Pure AZ Mask ピュアAZマスク」(880円)

同シリーズは、発売後一時欠品するほど反響を呼んだデイリーマスク。同ブランド史上最大量(2026年3月時点Yunth商品において)の美容成分を配合。美容液をたっぷり含んだシートが肌に密着し、うるおいを与えながら、透明感(うるおいによる)のある肌へ導く。今回ファミリーマートで取り扱いを開始するのは、シリーズの中でも人気の高い2商品で、いずれも7枚入り。肌悩みやその日の気分に合わせて選べる2タイプを、より身近な場所で購入できる。

「Pure C Mask ピュア C マスク」(770円)

「Pure C Mask ピュア C マスク」は、生ビタミンC(※1)をYunth史上最大量(※2)配合したシートマスク。生ビタミンC(※1)に加え、多段階クリア成分(※3)やグルタチオン(※4)などの美容保湿成分を配合。紫外線を浴びた翌朝の肌にも、うるおいを与えながら、くすみ(※5)の気にならないクリア(※6)な印象の肌へ導くとしている。

※1 アスコルビン酸(保湿) ※2 2026年3月時点Yunth商品において ※3 ゴン根エキス、アルブチン、ナイアシンアミド、ダマスクバラ胎座培養エキス(保湿) ※4 グルタチオン(保湿) ※5 乾燥による ※6 保湿による明るい肌印象

「Pure AZ Mask ピュアAZマスク」(880円)

「Pure AZ Mask ピュアAZマスク」は、生アゼライン酸(※1)をYunth史上最大量(※2)配合。さらに、5種のヒト型セラミド(※3)、CICA(※4)、ティーツリー(※5)を配合し、毛穴が目立つ肌を引き締めながら、肌荒れを防ぎ(※6)、うるおいのある健やかな肌へ整えるとしている。

※1 アゼライン酸(整肌) ※2 2026年3月時点Yunth商品において ※3 セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP(保湿) ※4 ツボクサ葉/茎エキス(整肌) ※5 ティーツリー葉油(整肌) ※6 肌を健やかに保つことによる