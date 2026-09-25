ファミリーマートは10月13日から、オーガニックスキンケアブランド「Mitea ORGANIC」と「miffy」がコラボレーションしたアイテム9品目・7種を、一部店舗を除く全国のファミリーマート約13,000店で順次発売する。

今回は、2024年10月に発売した「miffy」とのコラボレーションに続く第2弾。定番のスキンケアやリップカラーアイテムに加え、メイクや洗顔時などに使えるライフスタイルアイテムが初登場する。

高保湿ミルク「リペアミルク100ml」

「リペアミルク100ml」(1,991円)は、オールインワンとしても使える高保湿ミルク。ふっくらとした厚みのあるうるおいと、みずみずしくハリのあるミルクもちのような肌へ導くという。

リペアミルク100ml 1,991円

集中保湿の「インテンシブマスクC」

「インテンシブマスクC」(352円)は、ビタミンC、ナイアシンアミドを配合した美容液シートマスク。ひたひたの高密着シートでうるおいをチャージする集中保湿タイプとなっている。

インテンシブマスクC 352円

「インテンシブマスク グリーンリペア」

「インテンシブマスク グリーンリペア」(352円)は、CICA、ティーツリー、ドクダミを配合。肌荒れ・毛穴目立ちをケアする集中保湿の美容液シートマスクとなっている。

インテンシブマスク グリーンリペア 352円

旅行や携帯にも便利な「ミニサイズキット」

「ミニサイズキット」(1,650円)は、「クレンジングセラムオイル 30ml」と「リペアミルク 20ml」をセットにしたトライアルキット。

W洗顔不要のクレンジングオイルと、オールインワンとしても使える高保湿乳液がセットになっており、旅行や携帯に適したmiffy限定デザインポーチが付いている。

ミニサイズキット 1,650円

「セラムオイルリップスティック」は全3色

「セラムオイルリップスティック(全3色)」(995円)は、保湿成分を従来品比200%増量。オーガニック×美容オイル処方で、唇の上でオイルがやさしくほどけて保湿膜を形成。長時間うるおいが続くという。限定新色1カラーを含む全3色を展開する。

セラムオイルリップスティック(全3色) 995円

「ヘアクリップ 2P」が初登場

「ヘアクリップ 2P」(1,320円)は、今回初登場するライフスタイルアイテム。洗顔やスキンケア、メイクの時間はもちろん、自宅でくつろぐときにも使える。

小さなmiffyをあしらい、髪を留めるたびに気持ちがときめくようなデザインとなっている。

ヘアクリップ 2P 1,320円

「ストックバッグ」は5種類のmiffyをデザイン

「ストックバッグ」(990円)も今回初登場。お絵描きをするmiffyやお風呂に入るmiffy、ケーキの前のmiffyなど、miffyの愛らしい表情やシーンを描いた5種類のストックバッグとステッカーのセットとなっている。

ストックバッグ 990円

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