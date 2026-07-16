サークルK・サンクスの「天使のチーズケーキ」、am/pmの「とれたてキッチン」、セーブオンの「39円アイス」など、一度は手に取ったことがある人も多い懐かしの商品を覚えているだろうか。

今回は、『全国ローカルコンビニグルメ図鑑』(小学館クリエイティブ)から、今は姿を消したコンビニチェーンと、その時代を彩った名物商品を紹介する。全国区で親しまれたチェーンから地域で愛されたローカルコンビニまで、懐かしい店舗や看板商品を写真とともに振り返っていこう。

かつて存在した懐かしのコンビニチェーン

あの懐かしのコンビニチェーンは、いつの間になくなってしまったのだろうか…。店舗の写真や看板商品とともにお店の歴史を振り返ってみたい。

am/pm

誕生は1978年。もともとアメリカの石油会社発のコンビニで、日本には共同石油の子会社として1989年に上陸した。特定の地域に集中して出店する「ドミナント戦略」により、中国・四国には店舗が存在していない。フードロスに対する冷凍弁当の販売や、自動販売機による無人サービスを展開するなど、時代を先駆けた取り組みが特徴的だった。2011年にファミリーマートに完全統合され消滅。

画期的だった冷凍弁当「とれたてキッチン」

am/pmのレジ横にあった冷凍弁当を提供するシステム。オーダーカードを持っていくと店員がレンジで温め、アツアツを渡してくれる。カレーやパスタのほか、グラタンなどもあったのが印象的だった。

もっちりした食感の「おこめサンド」

バンズ型のお米で具を挟んだ「とれたてキッチン」の人気メニュー。テレビCMにダウンタウンを起用し、添加物ゼロをアピールしていた。

コミュニティ・ストア

国分グローサーズチェーンが展開していたコンビニ。商品供給や店舗設備の貸与を目的とした小規模スタイルの店舗もあった。ロイヤリティは安価な月額定額制で、24時間営業を強制していなかったことから加盟店も多かったが、新型コロナウイルス感染症の拡大などによる経営環境の悪化を理由に2022年に解散している。

豊富な種類のPB商品の数々

食品卸売業の国分グループ企業が本部運営していただけにPB商品は多かった。群馬の榛名牛乳を始め、アイスや弁当類などロゴ入りの商品の数々が今となっては懐かしい。バニラモナカは筆者のかつてのお気に入り。

提携コンビニだった「K-SHOP」と「コミストキッチン」

2011年には京王ストアと共同出店による駅売店として「K-SHOP with コミュニティ・ストア」を、また2016年には厨房設備で作るファストフードや弁当が特徴の「コミストキッチン」を開店させるなど、新業態へも積極的にチャレンジしていた。このほかに弁当主体の「デリカコンビ117」というお店もあった。

サークルK・サンクス

サンクスは1980年に長崎屋の子会社として1号店が仙台に開店した。一方アメリカ発のサークルKはユニーとライセンス契約を締結し日本に上陸、同じく1980年に名古屋に開店した。その後2001年に両者は経営統合するものの、2018年にファミリーマートへブランド転換したことにより38年の歴史に幕を閉じることとなる。

天使のチーズケーキ

2010年に発売され、わずか９日間で100万個売れたという伝説のスイーツ。2021年にファミリーマート40周年企画である「懐かしの看板商品」にて復刻もされた。

セーブオン

1983年、ベイシアグループのコンビニとしてスタートし群馬に1号店を開店。北関東を中心に約600店舗の規模まで拡大したが、2018年にブランドが消滅。現在はローソンのフランチャイズとして継続している。またローソン伊勢崎緑町店と前橋南インター店は、かつてのロゴを残したローソン・セーブオンとして営業している。

群馬のソウルフード「焼きまんじゅう」

こちらもセーブオン時代の人気商品。味噌だれを塗って店内で焼き上げており、プレーンと餡入りの二種類があった。

大人気だった「39円アイス」

39円アイス（通称サンキューアイス）は、セーブオンの最盛期には年間6億円も売り上げがあったという。のちに48円に値上げされたが人気は衰えなかった。

北海道スパー

本部がオランダにある世界最大規模の小売りチェーンで、もみの木がトレードマーク。日本では地域ごとに本部が分かれており北海道は最後まで残ったが、2016年に脱退しセイコーマートの関連会社が存続した。

マジカルママ

秋田のご当地コンビニ。食堂とコンビニを合わせたような形態で、出来立ての定食やラーメンなどを食べられたり、オードブルの予約が出来たりと珍しいコンビニだった。2010年に解散している。

ココストア

諸説あるが日本最古のコンビニとして、愛知の藤山台店の前に「日本のコンビニエンスストア発祥の地」として碑が立っていたのは有名。店内調理の「ココ・デ・クック」が人気だった。2016年にファミリーマートに完全転換されている。

エリアリンク

創業は1993年と遅めながら、メーカーと弁当の共同開発を手掛けたりするなど勢いがあり、およそ10年で200店舗規模まで拡大。アリメント本部解散のあとの受け皿になるなど頑張っていたが2013年に消滅した。

エポック

兵庫の小売会社が始めたコンビニで、1986年に1号店が開店。その後三田市を中心に展開し、大阪にも出店していた。撤退時期は不明だが一部店舗は2015年頃まで残っていたことを確認している。

チューリップ

広島東部に展開していたホットスパーが、スパー本部から脱退したのちに、スーパーマーケットチェーンの傘下に入ってできたコンビニ。現在残っている店舗はなく、展開規模が小さかったため消滅時期も不明となっている。

エブリワン

沖縄以外の九州全土に展開しており、ご当地コンビニとして名を馳せていた。店内調理で弁当やパンを作っていたのが特徴。2016年にファミリーマートへ完全転換されたため、現存する店舗はない。

ハローエブリワン

本部があったためなのか店舗は熊本のみだったが、エブリワンのカフェ強化店舗という位置づけで広いイートインコーナーを持っていた。エブリワンと同じく2016年にファミリーマートへ完全転換。

残り数店舗!! 見つけられたらラッキーなコンビニ

キャプテンハウス

宇都宮に本部があったようで栃木を中心に展開。酒店からの転換が多くアルコール中心の品揃えだった。本部はかなり前に消滅したが、いまでも一部店舗は外観を残し個人店として営業している。

Kマート

1964年、菓子問屋の橘高による発足で、スーパーとコンビニタイプに分かれていた。関東・関西・北陸など、広範囲に分布していたが、1993年に親会社が倒産し、一部が個人店として残る。近畿の店舗はチコマートへ継承された。

ショップ＆ライフ

チコマートの子会社で、オーナーが体調不良などで営業が難しくなると本部から人員を派遣してお店を助けるシステムがあったという。2005年のチコマート倒産後、数店舗が個人店として残っている。

KCS

名称は関東コンビニエンス協同組合の頭文字でTCS（p130）からの派生コンビニ。最盛期には100店舗を超える勢力だったという。千葉の東武アーバンパークライン高柳駅前に現存する最後の1店舗が残る。

※本記事で紹介している内容は、書籍出版時点(2024年9月)の情報です。現在は商品内容や販売状況、店舗情報などが変更されている場合があります。