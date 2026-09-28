JR東海と中央新幹線神奈川県駅(仮称)新設工事共同企業体は28日、神奈川県・相模原市との共催で10月24・25日に開催する「さがみはらリニアフェスタ 2026」において、中央新幹線「神奈川県駅(仮称)」の軌道階(地下3階)の一部を初めて一般公開すると発表した。

「神奈川県駅(仮称)」の軌道階は地下3階にあたり、リニア中央新幹線の本線・副本線・ホームとなる部分だという。軌道階の一般公開にあたり、映像投影やリニア車両の原寸大パネルの設置したフォトスポットなど、軌道階の空間が楽しめるコンテンツを用意する。

「さがみはらリニアフェスタ 2026」ではその他、地下工事現場内特設ステージ(地下2階)でアーティストによる音楽ライブなど実施。地上ステージで地元団体によるパフォーマンスなども行う。自治体と地元の団体・企業による展示ブースの出展、地元のキッチンカーによる飲食の販売なども予定している。

10月24・25日の10～17時、中央新幹線神奈川県駅(仮称)新設工事現場で開催。会場は橋本駅(JR・京王電鉄)から徒歩3分となる。なお、地下階(軌道階、地下ステージ)への移動は階段となるため、車いす・ベビーカーの地下階への入場は不可とされている。

参加費は無料。来場に必要な「入場チケット」は当日16時30分まで事前申込みが必要(9月28日から受付中)。軌道階見学を希望する場合に必要な「軌道階見学チケット」は、10月13日まで事前申込みを受け付け、応募者多数の場合は抽選となる。JR東海グループの共通ポイントアプリ「TOKAI STATION POINT(トスポ)」アプリで申込みを実施する。