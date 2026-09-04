JR東海は4日、東海道新幹線車両の全般的な点検・整備を実施する浜松工場で、普段見られない新幹線の姿を見られる「JR東海 浜松工場へGO」ツアーを今年も開催すると発表した。実施日は10月24・25日とされ、両日とも日帰りのツアーとして行われる。

今年は新幹線の先頭号車2両(1号車、16号車)の先頭部同士が連結する実演や、連結した状態で入換動車を使って新幹線を動かす「日本一短い? 新幹線パート2」を実施するほか、昨年引退した「ドクターイエロー(T4編成)」の車体の一部を見学できる。上級クラス座席「Supreme Class Cabin」の展示、新幹線を横に移動させるトラバーサの実演、真夜中に活躍する保守用車の展示、東海道新幹線の車内放送体験(有料)、運転台見学(有料)、車内整備(清掃)体験(有料)、アルミカート乗車体験(有料)などを予定している。

10月24日のツアーは中部地区・関西地区発とされ、往路は新大阪駅12時9分発・京都駅12時24分発・名古屋駅12時59分発・浜松工場14時26分頃着。復路は浜松工場17時21分頃発・名古屋駅18時33分着・京都駅19時9分着・新大阪駅19時24分着。旅行代金は大人1万6,900～3万2,800円・こども1万1,500～2万4,500円。10月25日のツアーは首都圏・静岡地区発とされ、往路は東京駅10時24分発・品川駅10時31分発・新横浜駅10時43分発・静岡駅11時35分発・浜松駅12時1分発・浜松工場13時0分頃着。復路は浜松工場15時41分頃発・浜松駅16時35分着・静岡駅16時59分着・新横浜駅17時44分着・品川駅17時55分着・東京駅18時3分着。旅行代金は大人1万3,900～3万1,900円・こども1万1,300～2万2,900円となる。

両日とも、それぞれの出発地から団体専用列車に乗車し、浜松工場へ入場する。こども連れの参加者が気兼ねなく乗車できる「ファミリー専用車両」(席数限定)も設定。参加申込みは9月9日15時から、JR東海ツアーズのサイトで受け付ける。有料コンテンツに参加したい場合、有料コンテンツ付きプランを選択する必要がある。