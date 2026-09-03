JR東海は3日、神奈川県・相模原市と共催で、中央新幹線神奈川県駅(仮称)の新設工事現場を一般公開する「さがみはらリニアフェスタ 2026」を10月24・25日に開催すると発表した。

会場の中央新幹線神奈川県駅(仮称)新設工事現場(神奈川県相模原市緑区橋本2丁目)はJR東日本・京王電鉄の橋本駅から徒歩3分。両日とも10～17時に開催し、入場無料とする。中央新幹線計画と工事への理解を深めてもらう取組みの一環で行われ、建設途中の駅構造物を活用したイベント、地元企業等による体験・展示、キッチンカーによる飲食販売など予定している。

地下2階の工事現場内に特設ステージを設置し、アーティストによる音楽ライブなど開催するほか、地元で活動する団体によるパフォーマンスを地上ステージで行う。自治体と地元団体・企業による展示ブース、地元のキッチンカーによる飲食ブースも地上に設ける。

工事現場の一部エリアも一般公開する予定。10月24日11時から地下工事現場内特設ステージでオープニングセレモニーを行う。イベントへの参加は事前申込みが必要。申込み方法や注意事項などの詳細は後日、JR東海のウェブサイト等で案内される。雨天時は中止。小雨の場合は実施するが、内容を変更する場合がある。