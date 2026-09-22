【9月22日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年9月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

9月22日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年9月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「贅沢すぎ! ショコラパイコロネ ベルギーチョコ」(300円)

「贅沢すぎ! ショコラパイコロネ ベルギーチョコ」(300円)

価格 : 300円

エネルギー : 413kcal

※ベルギーチョコ2%(チョコスプレッド中のチョコレートを含むチョコに占める割合)とのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

パイ生地とクッキー生地を何層にも重ね合わせた、サクサクとした食感が楽しいショコラパイ生地のコロネが登場です。なかにはチョコチップ入りの濃厚なホイップクリームがたっぷりと注入されており、ひとくち食べるごとにチョコの豊かな風味が広がる、チョコ好きにはたまらない贅沢な一品です。

「ごろっと栗のモンブランタルト」(340円)

価格 : 340円

エネルギー : 407kcal

※この商品は原料にアルコールを含むとのこと

※アルコール分1%未満とのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

秋の味覚である栗を存分に楽しめる「ごろっと栗のモンブランタルト」が登場。香ばしいタルト生地の上に、ごろっとした大粒の栗、まろやかなバニラホイップ、そして濃厚なマロンクリームを贅沢に重ねたこちら。食べ応え抜群の本格派モンブランタルトになっています。

「ほろふわ栗粉のふんわりブッセ」(254円)

価格 : 254円

エネルギー : 125kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりと焼き上げた軽い食感のブッセ生地で、秋を感じるスイーツが登場。ひとくち食べれば、国産栗ならではのほっくりとした上品な味わいと風味が口いっぱいに広がる一品。ちょっとしたティータイムのお供にもぴったりな、和洋折衷スイーツに仕上がっています。

「ゴロっと! モンブランデニッシュ」(246円)

価格 : 246円

エネルギー : 354kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

風味豊かなデニッシュ生地に、風味豊かな渋皮栗をごロっと丸ごと1粒トッピングした、インパクト抜群の「ゴロっと! モンブランデニッシュ」が登場です。栗のしっかりとした食感と豊かな風味がデニッシュ生地と相性抜群。モンブランケーキを食べているかのような贅沢な味わいを楽しめます。

「しっとりビスケットサンド ショコラ」(281円)

価格 : 281円

エネルギー : 191kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

しっとり×ほろほろを楽しめるビスケット生地に、クリームと濃厚なショコラクリームを合わせた「しっとりビスケットサンド ショコラ」が登場。2種類のクリームでクリームのシンプルな甘みとショコラの風味を楽しめる、チョコ好きの方にもおすすめのスイーツに仕上がっています。

まとめ

9月22日以降に購入できる新商品は、「贅沢すぎ! ショコラパイコロネ ベルギーチョコ」や「ごろっと栗のモンブランタルト」、「ほろふわ栗粉のふんわりブッセ」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用