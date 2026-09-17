栗やさつまいもなどなど、「秋の味覚」を楽しめるローソンのスイーツが登場したぞー! ということで今回は、9月15日発売の「ウチカフェスイーツ」から4品を食べてみました。

「どらもっち モンブラン」

まずは「どらもっち モンブラン」(268円)から。イタリアマロン餡を使用したという栗の風味が売りで、見た目は、ドラえもんに出てきそうな王道のどら焼きですね。

  • 「どらもっち モンブラン」(268円)

    「どらもっち モンブラン」(268円)

  • パッケージには栗色と白色の2層の断面イメージが

    パッケージには栗色と白色の2層の断面イメージが

  • こんがりとした焼き色の、丸いどら焼き

    こんがりとした焼き色の、丸いどら焼き

半分に割ってみると、中身は栗色と白色の2層になっています。いいぞいいぞ。

  • 半分に割ると、栗色と白色の2層がくっきり

    半分に割ると、栗色と白色の2層がくっきり

食べてみますと……おっ、モンブランのクリームを、もちもちの皮で包んだ食感がよい! 見た目は和菓子なのに、食べるとモンブランらしい洋菓子を感じる楽しさがありますね。甘味もつよくて美味しいぞ～。

  • もちもちの皮と栗の風味を一緒に楽しめます

    もちもちの皮と栗の風味を一緒に楽しめます

「ごろっとした焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」

続いては「ごろっとした焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」(430円)です。

  • 「ごろっとした焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」(430円)

    「ごろっとした焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」(430円)

  • 紅はるかを使ったもち食感ロール。パッケージには断面のイメージも

    紅はるかを使ったもち食感ロール。パッケージには断面のイメージも

角切りの紅はるかを入れた生地で、カスタードホイップと紅はるかの焼き芋餡をくるんでいます。クリームの中のお芋だけでなく、生地にもごろっとしたお芋が見えるのが贅沢でいいですね～。

  • 生地の表面にも、ごろっとしたお芋が見えます

    生地の表面にも、ごろっとしたお芋が見えます

食べてみますと……、おおっと、お芋の甘さとクリームのマリアージュがクリーミー! 外側の生地はふわもちっとした口当たりで、中のクリームともマッチしてますね。

  • ふわもちっとした生地に、クリームとお芋の甘さがよく合います

    ふわもちっとした生地に、クリームとお芋の甘さがよく合います

  • 断面にはたっぷりのカスタードホイップと焼き芋餡が

    断面にはたっぷりのカスタードホイップと焼き芋餡が

「ごろっと栗のモンブランケーキ 2個入」

「ごろっと栗のモンブランケーキ 2個入」(486円)いってみましょう。2個入りなので、1個あたり243円。そう考えるとかなりコスパいいんじゃないでしょうか。

  • 「ごろっと栗のモンブランケーキ 2個入」(486円)

    「ごろっと栗のモンブランケーキ 2個入」(486円)

  • 2個入りで486円、1個あたり243円です

    2個入りで486円、1個あたり243円です

渋皮栗を入れたスフレチーズに、ホイップクリームとマロンクリームを重ねた一品。パッケージから出してみると、渋皮栗の存在感がありますね。これはおいしそう!

  • 渋皮栗入りのスフレチーズに、ホイップクリームとマロンクリームを重ねています

    渋皮栗入りのスフレチーズに、ホイップクリームとマロンクリームを重ねています

食べてみますと、まず前に出てくるのはホイップクリームの風味。さっぱりと感じられる味わいで、食べやすいですね。そこにマロンクリームの甘さが加わり、いいアクセントになっています。

  • 厚く重なったホイップクリームに、マロンクリームの甘さがアクセント

    厚く重なったホイップクリームに、マロンクリームの甘さがアクセント

渋皮栗を楽しめて、しかも2個入り。この内容で486円という価格には、お得感を感じざるをえないな……。

  • 中から現れた、存在感のある渋皮栗

    中から現れた、存在感のある渋皮栗

「プレミアムロールケーキ 栗粉」

最後にいただくのが、「プレミアムロールケーキ 栗粉」(275円)です。和栗本来の味わいが楽しめるという、栗粉×クリームを使ったロールケーキです。このクリームの上から振りかけられているのが栗粉ですかね。

  • 「プレミアムロールケーキ 栗粉」(275円)

    「プレミアムロールケーキ 栗粉」(275円)

  • 栗粉とクリームを組み合わせたロールケーキ

    栗粉とクリームを組み合わせたロールケーキ

袋から出してみると、栗粉で上下をはさんでいるとわかります。なんだか贅沢でいいですね。

  • 白いクリームの上に栗粉が広がっています

    白いクリームの上に栗粉が広がっています

食べてみますと、うおお、クリームの風味がたっぷりで、アクセント的に栗の風味を楽しめます。生地はフワフワとしてて主張しないタイプなので、クリーム好き向けだと思います。優雅な午後に、コーヒーと一緒にいただくといいんじゃないでしょうか。

  • ふわふわの生地とクリームに、栗の風味が加わるひと口

    ふわふわの生地とクリームに、栗の風味が加わるひと口

  • たっぷり詰まったクリームが最高

    たっぷり詰まったクリームが最高

秋を満喫できるスイーツ4品

ということで、秋を感じられる「ウチカフェスイーツ」4品を食べてみました。どれもお芋や栗のおいしさを味わえる、「これぞ秋やなぁ」と言いたくなるお菓子でしたね。皆さんはどれを食べたいですか? ちなみに筆者のおすすめは……「ごろっと栗のモンブランケーキ 2個入」です! モンブラン好きもぜひどうぞ。

増田

増田

ますだ

ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。

この著者の記事一覧はこちら