栗やさつまいもなどなど、「秋の味覚」を楽しめるローソンのスイーツが登場したぞー! ということで今回は、9月15日発売の「ウチカフェスイーツ」から4品を食べてみました。

「どらもっち モンブラン」

まずは「どらもっち モンブラン」(268円)から。イタリアマロン餡を使用したという栗の風味が売りで、見た目は、ドラえもんに出てきそうな王道のどら焼きですね。

パッケージには栗色と白色の2層の断面イメージが

半分に割ってみると、中身は栗色と白色の2層になっています。いいぞいいぞ。

食べてみますと……おっ、モンブランのクリームを、もちもちの皮で包んだ食感がよい! 見た目は和菓子なのに、食べるとモンブランらしい洋菓子を感じる楽しさがありますね。甘味もつよくて美味しいぞ～。

もちもちの皮と栗の風味を一緒に楽しめます

「ごろっとした焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」

続いては「ごろっとした焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」(430円)です。

角切りの紅はるかを入れた生地で、カスタードホイップと紅はるかの焼き芋餡をくるんでいます。クリームの中のお芋だけでなく、生地にもごろっとしたお芋が見えるのが贅沢でいいですね～。

食べてみますと……、おおっと、お芋の甘さとクリームのマリアージュがクリーミー! 外側の生地はふわもちっとした口当たりで、中のクリームともマッチしてますね。

断面にはたっぷりのカスタードホイップと焼き芋餡が

「ごろっと栗のモンブランケーキ 2個入」

「ごろっと栗のモンブランケーキ 2個入」(486円)いってみましょう。2個入りなので、1個あたり243円。そう考えるとかなりコスパいいんじゃないでしょうか。

渋皮栗を入れたスフレチーズに、ホイップクリームとマロンクリームを重ねた一品。パッケージから出してみると、渋皮栗の存在感がありますね。これはおいしそう!

食べてみますと、まず前に出てくるのはホイップクリームの風味。さっぱりと感じられる味わいで、食べやすいですね。そこにマロンクリームの甘さが加わり、いいアクセントになっています。

渋皮栗を楽しめて、しかも2個入り。この内容で486円という価格には、お得感を感じざるをえないな……。

「プレミアムロールケーキ 栗粉」

最後にいただくのが、「プレミアムロールケーキ 栗粉」(275円)です。和栗本来の味わいが楽しめるという、栗粉×クリームを使ったロールケーキです。このクリームの上から振りかけられているのが栗粉ですかね。

栗粉とクリームを組み合わせたロールケーキ

袋から出してみると、栗粉で上下をはさんでいるとわかります。なんだか贅沢でいいですね。

白いクリームの上に栗粉が広がっています

食べてみますと、うおお、クリームの風味がたっぷりで、アクセント的に栗の風味を楽しめます。生地はフワフワとしてて主張しないタイプなので、クリーム好き向けだと思います。優雅な午後に、コーヒーと一緒にいただくといいんじゃないでしょうか。

たっぷり詰まったクリームが最高

秋を満喫できるスイーツ4品

ということで、秋を感じられる「ウチカフェスイーツ」4品を食べてみました。どれもお芋や栗のおいしさを味わえる、「これぞ秋やなぁ」と言いたくなるお菓子でしたね。皆さんはどれを食べたいですか? ちなみに筆者のおすすめは……「ごろっと栗のモンブランケーキ 2個入」です! モンブラン好きもぜひどうぞ。