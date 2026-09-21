バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、9月第4週より順次発売される特撮関連商品を紹介する。今回は、「まちぼうけ」のウルトラマン第2弾、「仮面ライダー」シリーズの新アクリルチャームが登場。特撮ファンはぜひチェックしてほしい。

※情報は2026年9月21日時点のもの

まちぼうけ ウルトラマンの場合2

まちぼうけ ウルトラマンの場合2

「まちぼうけ ウルトラマンの場合2」は、ガシャポンの人気シリーズ「まちぼうけ」より、「 ウルトラマンの場合」の第2弾。それぞれのウルトラマンらしいポージングでまちぼうける姿をハイクオリティに立体化した、集めて並べて楽しいシリーズだ。価格は400円、全4種。

ラインナップ

ウルトラマン（Aタイプ）

ウルトラマンティガ

ウルトラマンベリアル

ウルトラマンオーブ オーブオリジン

仮面ライダーシリーズ ビジュアルアートコレクション

仮面ライダーシリーズ ビジュアルアートコレクション

「仮面ライダーシリーズ ビジュアルアートコレクション」は、仮面ライダーシリーズの新たなアクリルチャーム。歴代の激戦やビジュアルを想起する美麗なイラストを持ち運びしやすいサイズ感に凝縮している。全種描き起こしイラストを採用＆アクリルの表裏にデザインを印刷することで立体的な表現を実現した豪華仕様だ。価格は300円、全10種。

ラインナップ