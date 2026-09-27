旅行や出張先のスーパーで、見慣れないパンを見つけたことはないだろうか。実は、全国規模で商品を展開する大手製パン会社にも、その地域でしか販売されていない"エリア限定"の商品がある。

名古屋に本拠を置くフジパンもそのひとつ。「東北・関東」「中部」「関西・中国・四国」「九州」など、エリアごとに個性豊かな商品を展開している。

今回は、『ご当地パン大集合』(イカロス出版)から、大手製パン会社「フジパン」の"エリア限定"パンを紹介する。

大手製パン会社の"エリア限定"パン

全国に近いエリアでの販売を手がける大手製パン会社のパンにも、エリアを限定して販売しているパンがある。

その一部を紹介。地元で人気のあのパンが、意外にも限られたエリアだけで味わえるパンだったりするかも!?

フジパン

地域色に富んだ定番商品も

名古屋に本拠を置くフジパンでは、地元の中部地方はもちろん、「東北・関東」「関西・中国・四国」「九州」といった全国のエリア別に、バラエティ豊かな地域限定商品を展開している。とりわけ九州では特産品の小麦やブランド苺「あまおう」を原料に使ったシリーズを手がけ、地域内外から注目を集めている。

東北・関東限定販売

ぶどうくるみ

もちもちの生地にレーズンとくるみを練り込んだコッペパン。甘酸っぱさと香ばしさが絶妙なバランス。

シナモンロール

ミルク風味のデニッシュ生地にシナモンシュガークリームを合わせ、グレーズをたっぷりコーティング。

くるみあんぱん

ふっくらのパン生地に練り込んだくるみの香ばしさと、甘すぎないつぶあんがマッチした人気商品。

中部限定販売

定番のサンドロールシリーズ

中部エリアで絶大な人気を誇るロングセラー商品。ふっくらソフトなコッペパンに、こだわりの素材がたっぷりサンドされている。

カステラサンド ミルク

ミルククリーム入りのしっとりカステラを、パンで包んだユニークな商品。独特の食感と味わいが魅力。

関西・中国・四国限定販売

生チョコクーヘン

メロンパン生地になめらかなチョコクリームが渦巻き状に練り込まれている。控えめの甘さとしっとり食感が好評。

九州限定販売

▶九州らしい"うまか!"ロゴ付きのスナックサンド

うまか! スナックサンドテリヤキチキン&マヨ

甘辛くコクのある照り焼きソースに、まろやかな九州名物のスイートマヨがベストマッチ。

うまか! あまおう苺&マーガリン

甘い苺ジャムとまろやかなマーガリンがかもし出すテイストは、誰もが好きな素朴でやさしい味わい。

▶九州産小麦を一部使った"九州仕込み"シリーズ

九州仕込み バターメロンクロワッサン

バター風味のメロンパンの皮と、さっくりクロワッサンのハイブリッド。

九州仕込み シュガードーナツ2本入

ドーナツシュガーをまぶした、素朴でどこか懐かしい味わいのドーナツ。

九州仕込み 博多めんたいマヨ

香ばしく焼き上げられた、博多明太子入りマヨソースが定番のおいしさ。

九州仕込み ツナ&マヨ

ツナの旨みとマヨネーズのコクが、親しみある安定の味わいを生み出す。

※本記事で紹介している内容は、書籍出版時点(2025年10月)の情報です。現在は商品内容や販売状況、店舗情報などが変更されている場合がございます。