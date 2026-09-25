全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、トーアが運営する米粉チュロスブランド「KUROBOSHI×COLLABO」とダイナムグループ公式キャラクター「モーリーズ」がコラボレーションしたオリジナルチュロスを、2026年9月26日(土)、27日(日)の2日間、「あだち食と音楽の祭典 '26」にて限定販売するほか、地域住民との交流や新たなファンとの接点づくりを目的にダイナム企業ブースも出展する。

「モーリーズ」と「KUROBOSHI×COLLABO」が食を通じてコラボ

「モーリーズ」は、ダイナムグループの公式キャラクターとして、さまざまなイベントや活動を通じて親しまれているキャラクター。一方、「KUROBOSHI×COLLABO」は、米粉を使用したチュロスを提供するブランドで、外はカリッと、中はもちっとした食感を特徴とし、小麦を使用しないグルテンフリーのチュロスとして人気を博している。

今回のコラボレーションは、キャラクターの楽しさと食の魅力を組み合わせることで、イベントを訪れる幅広い世代に楽しんでもらうことを目的としている。音楽やさまざまな飲食を楽しむイベントの中で、モーリーズとKUROBOSHI×COLLABOによるコラボチュロスを通じて、イベントだからこそ楽しめる特別な食体験を提供する。

「あだち食と音楽の祭典 '26」で2日間限定販売



コラボチュロスを販売する「あだち食と音楽の祭典 '26」は、食と音楽をテーマに開催されるイベント。今回のコラボチュロスは、イベント会場内のキッチンカーエリアにて9月26日、27日の2日間限定販売される。また、当日はダイナム滋賀彦根店の人気スタッフ「さめちゃん＠dynam_hikone」が、現地応援に駆け付け、モーリーズチュロス公式アンバサダーを務める。

地域住民との交流、新たなファンとの接点づくりを目指す「ダイナム企業ブース」

同会場内には、地域住民との交流や、これまでパチンコホールに馴染みのなかった人々との新たな接点づくりを目的とした「ダイナム企業ブース」が出展される。本ブースでは、ごらく公式Xアカウント(＠goraku2020_pb)をフォローした人を対象に、無料で参加できる体験コーナーを実施。ブース内では、パチンコ実機を使用した遊技チャレンジやクレーンゲームを用意し、子どもから大人まで幅広い世代が気軽に楽しめる内容を予定。また、参加者には景品のプレゼントも予定されている。

ダイナムでは、地域の祭りやイベントへの参加を通じて、パチンコファンに限らず、子どもや家族連れ、若い世代など幅広い人々がダイナムを身近に感じる機会を創出。今回の出展についても、単なる企業PRにとどまらず、地域住民と直接コミュニケーションを図り、ダイナムやパチンコに触れる新たな接点として位置づけている。一人はもちろん、家族や友人同士でも気軽に楽しめるブースとなっているので、「あだち食と音楽の祭典 '26」へ来場の際は、ぜひダイナム企業ブースへ立ち寄ってみたい。