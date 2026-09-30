syudou、音楽とお笑いが交わった一夜、マヂカルラブリー、Dannie Mayらと熱唱

syudouが2026年9月23日（水・祝）、自主企画イベント＜syudou presents「呵呵大笑」＞を東京・Kanadevia Hallにて開催した。

【画像】「呵呵大笑」ライブの様子（全26枚）

本公演は、『ABCお笑いグランプリ』のテーマソング「我が栄光よ」を手がけるなど、お笑いへの愛着を公言してきたsyudouが、音楽とお笑いを同じステージに並べた初の試み。出演はsyudou、Dannie May、浪漫派マシュマロの3組のミュージシャンと、マヂカルラブリー、オズワルドの2組の芸人。

17時、暗転とともにsyudouがバインダーを手に登場。「僕が見たいと思ったライブを作る」というコンセプトを説明すると、出演者を1組ずつ紹介していく。浪漫派マシュマロは「初めてできた後輩のバンド」、オズワルドは今年1月公開の「暴露」MVに出演した2人で、「個人的に大好きな『ゴーメンネイ！』というギャグが見られるのか」が見どころだと語る。Dannie Mayは「今勢いがあるバンドを挙げろと言われたら5本の指に入る」と語り、マヂカルラブリーとは楽曲「爆笑」をきっかけにした縁があるがステージで一緒になるのは初めて、と馴れ初めを語った。さらに「syudouあるあるを替え歌で披露」という宿題を課されたとして、「爆笑」のサビに乗せて「配信を30分やるって言った時、大体1時間半くらいやる」とあるあるを堂々と歌い、イベントは幕を開けた。

トップバッターは、北海道釧路市出身、下北沢を拠点とする3ピース、浪漫派マシュマロ。万結（Vo/G）、椎崎楓馬（Dr）、雨月毎夜（B）のアンサンブルで「ナイトルーティン」からライブがスタート。「Kanadevia Hall、最初からクライマックスだぜ！」と叫び「君に夢中!!」へ。「あなたは悪魔」から、「大切な人はいますか？ いましたか？」と問いかけ、「らしい。」と続ける。お笑いと音楽が並ぶイベントはバンド4、5年の活動で初めてだと明かした上で、「結局いつも通り一番かっこいいロックバンドをやるのが俺たちの仕事」と語り、手拍子から四つ打ちの「僕の天使」では「お笑い最高」「音楽最高」のコール＆レスポンスを客席と交わし、「○✕△□」「大っキライ」で会場の熱を上げてステージを後にした。

続いて、オズワルドが登場。畠中悠が「今日のために練習してきた」と口笛ビブラートを披露し、「誰にでもできそう」という伊藤俊介に教えるくだりから、お互いのおすすめを情報交換する話へ。「ネタバレ」をテーマに2人の掛け合いに客席から大きな笑いが起きた。ネタの中には、syudouが見どころと語っていた伊藤の「ゴーメンネイ！」も織り込まれた。

ネタ後にはsyudouが登場して3人でのトークに。syudouは「暴露」MVで「スーツが似合うかっこいい漫才師」として2人に出演を依頼したこと、撮影当日、伊藤が喫煙所に座る姿を見て「頼んでよかった」と思ったことを明かし、「暴露」にはサビ前に口笛のパートがあるがライブでは毎回うまく吹けない、と先ほどのネタに触れた。また、syudouは「ゴーメンネイ！」を、仕事で謝る時に小さい声で言うが毎回無視されると話し、笑いを誘った。

3組目のDannie Mayは、マサ（Vo/G）、田中タリラ（Vo/Key）、Yuno（Vo/マニピュレーター）の3ボーカル編成。SEに続く一瞬の静寂から「ええじゃないか」でライブが始まり、Yunoがタオルを回すと客席も追随した。「色欲」、ハードな「BAD遺伝子」ではサビで3人の声が重なる。マサはsyudouがオープニングで語った「5本の指」について「5のうちのどこなんだろう」と笑いを誘った。また、飲みの席で浪漫派マシュマロ、syudouと出会ったことを語った上で、「今日は一番強いやつを決めに来た」と宣言。「アストロビート」「ネガティヴジャンキー」「未完成婚姻論」では客席が体を揺らし、手を前後に振って歌う。この日リリースされたEP『YOKAI』の告知を挟み、「適切でいたい」「カオカオ」を続けて演奏。客席全体が体を揺らす中、ステージを去った。

4組目はマヂカルラブリー。野田クリスタルが寄り目をしているのか、左を見ているのか、を客席に当てさせるゲームから、「この世で一番強い武器は毒爪」というテーマで村上との漫才へと突入し、体を張った動きに大きな笑いが起きた。

トークのパートでは、syudouが2人の間に立ち、マヂカルラブリーの2人の体格の大きさについて語った。話は、「爆笑」についてへ。syudouが会社を辞め、作詞・作曲を手掛けた「うっせぇわ」が大ヒットした後、賛否両論の声も受け疲れていた時期、『M-1グランプリ2020』で優勝した2人が「あれは、漫才なのか」と言われながら、それに対し笑いで返す姿を見て作った曲だと改めて語った。また、この会場（Kanadevia Hall）は野田が最初に行った無観客ワンマンの会場だったこと、昨年末も行った野田の無観客ライブにsyudouがトラックを提供していたことも明かされ、3人のトークは和やかに笑いに包まれた。

そして、この日のトリのsyudouが登場。バンドメンバーの4人がステージに揃うと、syudouがエレキギターを抱えて登場。「笑え」を弾き語りで歌ってからバンドのアンサンブルが会場に鳴り響いた。客席には青いペンライトが灯る。「主催として素晴らしいライブで締めたい」と「ビターチョコデコレーション」へ。

MCでは、音楽の出演者を集めた自主企画は今年頭の＜PENTATONIC＞でも行ったが、「自分が好きなお笑いカルチャーを音楽と一緒にやったらどうなるか、前からやってみたかった」「自分の趣味をファンの方と共有して一緒に笑いたかった」と語る。さらに、普段とは違うライブなので事前にファンから募っていたリクエスト上位3曲を演奏することを告げると、2位の「アンチサイノウ」へ。「自分で歌うことを想定していなかった」というBPMの速いロックサウンドで、演奏後には「皆さんがアンケートに入れてきたから終わったと思ったが、なんとかなった」と笑顔で語った。手拍子の中で始まった「我が栄光よ」では「ウォーオーオー」を客席と繰り返す。一転してミドルテンポの「あーあ」を歌い上げた。

そしてリクエスト3位の「孤独毒毒」へ。 ”和風ボカロック”を力強く披露。「夏を締めさせてもらいます！」と「ラブトリップサマー」でsyudouと客席がタオルを回し、「最近やっていなかった熱い曲」として「ギャンブル」ではメンバー紹介を挟み、演奏の熱はさらに上がっていった。

今年から素顔を公開しフェスにも出るようになったことについて、「より大きいステージにみんなと行きたいという気持ちもあるが、それだけではなく」と前置きし、「音楽も大好きだけど、お笑いや他のカルチャーもすごく好き。感情の絵の具の種類が多いのが豊かな人生なんじゃないかと思っています。大好きな芸人さんと大好きなバンドをみんなと見たい、という想いが、中身のある素敵なものになった」と語った。そして、「オズワルドのお2人とご縁のあるこの曲で締めたい」と「暴露」へ。ギターのシールドが抜けるハプニングも起こったが、観客に歌を委ねて曲を最後まで運び、「持ってるね」と笑った。

間髪なく起こったアンコールに応え、バンドメンバーも含めてお揃いのTシャツに着替えて再登場。リクエスト1位の曲として「悪い人」を披露した。演奏を終えると「6年くらい前に提供してボカロで出した曲で、これが1位なんだと意外だった」と明かし、「やってみたらやっぱりいい曲だった」と笑った。

そして、アンコールラストでは出演者全員をステージに呼び込む。Dannie May、マヂカルラブリー、オズワルド、浪漫派マシュマロが順に姿を見せると、syudouは「24時間テレビの最後みたいで、自分のキャラに合っているかわからないけど、少なくとも今めちゃくちゃ楽しい」と笑い、「おそらく今日しかないかもしれないこのメンバーで、自分の笑いに熱い思いを込めた曲を」と「爆笑」へ。芸人2組も含めた全員がマイクを回し、跳ね、歌い切った。

演奏終了後には出演者全員で写真撮影、ラインナップをして各出演者を送り出した。syudouは、「11月4日に新しいアルバム（2ndアルバム『UKA』）のリリースが決まっていて、それを引っ提げた東名阪ツアー（＜syudou Live Tour 2026-2027「UKA」＞）もあるので、またそこでお会いしましょう」と語り、「頑張ってまた開くので、その時はぜひ集まってください」と話すと、最後はマイクを通さず「本当にありがとうございました！」と客席に声を張った。連休最終日の夜、4時間近くに及んだ「呵呵大笑」は、音楽と笑いによって生まれたグルーヴの中、幕を閉じた。

文 / 西澤裕郎

写真 / Shingo Tamai

syudou presents「呵呵⼤笑」

2026年9月23日（水・祝）Kanadevia Hall

【浪漫派マシュマロ セットリスト】

1. ナイトルーティン

2. 君に夢中!!

3. あなたは悪魔

4. らしい。

5. 僕の天使

6. ◯✕△□

7. 大っキライ

【Dannie May セットリスト】

1. ええじゃないか

2. 色欲

3. BAD遺伝子

4. アストロビート

5. ネガティヴジャンキー

6. 未完成婚姻論

7. 適切でいたい

8. カオカオ

【syudou セットリスト】

1. 笑え

2. ビターチョコデコレーション

3. アンチサイノウ

4. 我が栄光よ

5. あーあ

6. 孤独毒毒

7. ラブトリップサマー

8. ギャンブル

9. 暴露

EN1. 悪い人

EN2. 爆笑

＜️ライブ情報＞

syudou Live Tour 2026-2027「UKA」

2026年11月7日（土）愛知：岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

OPEN 17:00 / START 18:00

2026年12月19日（土）大阪：オリックス劇場

OPEN 17:00 / START 18:00

2027年1月28日（木）東京：Shibuya LOVEZ

OPEN 17:30 / START 18:30

チケット料金：8,800円 （全席指定） ※東京公演のみドリンク代別

・チケット各プレイガイド先行受付中

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/syudou-tour26-27/

ローソン：https://l-tike.com/syudou/

イープラス：https://eplus.jp/syudou/

受付：9/24（木）12:00~10/4（日）23:59

※東京公演の受付はございません。

syudou official web site https://syudou.com/