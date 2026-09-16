KADOKAWAは、SNSで人気を集める漫画家・邑田の新作コミックエッセイ『だから私は海を打つ』を2026年9月7日(月)に発売する。塩対応な飼い猫・あんちゃん、個性豊かな家族、パチンコ、そして過酷な雪国暮らし──邑田ならではの、日常をシュールなユーモアで描くコミックエッセイ第2弾で、カラー写真ページや紙書籍限定の豪華仕様、50ページ以上の描き下ろしが収録される。

本書発売日となる9月7日は、パチンコメーカーSANYO(三洋物産)の新台『PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition』の導入予定日。本書にも「海物語」を楽しむ著者の姿が登場することから、“海”つながりということで、邑田描き下ろしのスペシャルコラボイラストが公開された。さらに刊行を記念して、2026年10月5日(月)大阪、10月6日(火)東京の2日連続でトークショー＆サイン会が開催される。

■「猫とパチンコと雪しかない」邑田ワールドが一冊に

2024年に刊行された『いつも心に7テンを』に続く、邑田のコミックエッセイ第2弾。愛想は薄め、存在感は大きめの飼い猫・あんちゃん。個性豊かな家族たち。情け容赦のない雪国の冬。そして、勝ったり負けたり、思うようにいかないギャンブルライフ。そんな毎日を、邑田独特のゆるさとシュールなユーモアで描かれる。

手厳しい猫も、雪に埋もれる朝も、理不尽なパチンコも、なぜか読めばちょっと元気になる。笑えて、ときどき沁みる、“大当たり”な一冊となっている。

■人気シリーズ「海物語」とのコラボが実現

『だから私は海を打つ』の発売日は2026年9月7日(月)。そして偶然にも同日、三洋物産のパチンコ新台『PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition』も導入予定となっている。

邑田は「海物語」シリーズを愛するパチンコファン。本書にも「海物語」を打つエピソードが収録されている。そんな“海”の偶然を記念し、邑田が描き下ろしたスペシャルコラボイラストが公開された。

イラストには『PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition』のアグネス・ラムと、『だから私は海を打つ』の邑田が描かれ、両者の「9月7日同日登場」を祝う特別な一枚となっている。

■紙書籍だけの“激アツ”仕様！キラキラの箔押し表紙＆特典シール

紙書籍はキラキラ光る箔押し加工を施した特別仕様。さらに巻末には、描き下ろしイラストを使用した「激アツ！ゴールデンシール」が付属する。紙の本だからこそ楽しめる、見た目にもにぎやかな一冊に仕上がっている。

他にも本の細部には思わずニヤリとしてしまう遊びがたくさん散りばめられているので、ぜひ実物を手に取って探してみたい。

※「激アツ！ゴールデンシール」は紙書籍限定の特典。電子版には付属しない。

■Xで話題のあの「肩チョス」も！カラー写真ページを収録

巻末には、邑田と愛猫・あんちゃんの日常を収めたカラー写真ページを収録。SNSで話題になったあの「肩チョス」をはじめ、漫画とはまた違ったリアルなあんちゃんの姿も楽しめる。邑田家の食卓や日常の一コマなど、本編を読んだあとに眺めるとさらに味わい深い写真も満載となっている。

■描き下ろし長編では著者の“大きな決断”を描く

本書には50ページ以上の描き下ろしが収録されている。中でも大きな読みどころとなるのが、ここでしか読めない長編描き下ろし漫画となっている。

10年以上勤めたパチンコ店を退職した邑田。安定した日常を離れ、漫画を描いて生きていくことを選んだ著者が、これまで歩いてきた道と、これからの未来を見つめる。いつもの脱力した笑いとは少し違う、著者の素顔と決意がのぞく物語となっているので、ぜひ本編で楽しんでみたい。

■『だから私は海を打つ』

著者：邑田

定価：1,650円(本体1,500円＋税)

発売日：2026年9月7日(月)

判型：A5判

ページ数：200ページ

発行：KADOKAWA