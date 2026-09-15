ベガスベガスは、リブランディングプロジェクトの第二弾として、同社のブランドアンバサダーを務めるプロボクサー・那須川天心選手(帝拳ジム)を起用した新CMシリーズを制作し、2026年9月より順次放映を開始する。

今回のシリーズテーマは「挑戦者の哲学」。過度な演出を極限まで削ぎ落し、天心選手の息遣いや足音、そして本人の「生の言葉」でメッセージを紡いでいる。

新CMシリーズ「挑戦者の哲学」に込めた想い

天心選手が日々自身と向き合い、世界へと挑戦していく力強い姿は、まさに同社が大切にしている「挑戦し続けること」を体現している。本シリーズでは、更に天心選手自身の「生の言葉」を重ねることで、内に秘めた熱い想いを表現している。

同社は、「挑戦を続けるエンターテインメント企業」としての価値を改めて明確にするリブランディングを推進している。その想いを言葉にしたブランドメッセージが、「滾る力が、世界を動かす。」となっている。

「滾る(たぎる)力」とは、胸の奥からわき上がる情熱や意欲であり、次なるエンターテインメントの未来を切り拓くための原動力。大きな舞台に挑む天心選手と、エンタメ企業として変革を続けるベガスベガス。両者の「挑戦者としての哲学」が共鳴し合う、新たなCMシリーズに注目したい。

新CMシリーズ「挑戦者の哲学」サウンドロゴ

本シリーズの幕開けとなる最初のCMは、同社のブランドメッセージを打ち出したサウンドロゴ。静寂と熱量が入り混じる世界観の中で放たれる、力強い眼差しと言葉の温度を、ぜひ体感したい。

10月放映予定｜「挑戦者の哲学」シャドー編 ダイジェスト予告

10月下旬からは、「挑戦者の哲学」シャドー編の放映を予定。シャドー編では、カウントダウンの数字を大胆に画面中央に配置する表現によって、次なる戦いに挑むまでの緊迫した時間を描く。張り詰めた空間に響く鋭い風切り音と、研ぎ澄まされた動きがシンクロする映像美が特徴となっている。

ナレーションには、天心選手本人の声による「生の言葉」を収録。等身大で飾らない天心選手の言葉には、世界へ挑み続ける一人のアスリートとしての覚悟と、挑戦を続けるすべての人への力強いエールが込められている。

CM放映概要

【サウンドロゴCM】

＜放映期間＞2026年9月18日(金)～9月27日(日)

＜放映メディアおよびエリア＞

テレビCM:北海道(STV札幌テレビ、HTB北海道テレビ)、宮城県(MMTミヤギテレビ、TBC東北放送)、山形県(YBC山形放送、YTS山形テレビ)

デジタルメディア：YouTube

【シャドー編】

＜放映期間＞2026年10月26日(月)～11月1日(日)

＜放映メディアおよびエリア＞

デジタルメディア：YouTube

※放映メディアは追加・変更の可能性もある。