ODD Foot Works、夏の終わりの哀しさ吹き飛ばす新曲リリース

ODD Foot Worksが、ニューシングル「After Summer is Let's Go」を10月7日にデジタルリリースする。

同曲は、8月12日に渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催したワンマンライブ「Summer is Let's Go」で初披露された新曲。夏の終わり、秋の入り口に感じる哀しさを吹き飛ばすような、真夏の空気をまとった楽曲として制作された。

トラックメイクは榎元駿が担当。有元キイチが「トライバルハウス」と表現するビートを軸に、Pecoriがフックとヴァースを乗せている。ミックス＆マスタリングは、90年代からBUDDHA BRAND、NITRO MICROPHONE UNDERGROUND、KING GIDDRAらの作品に携わり、近年はNumber_iやBTSの作品も手がけるD.O.I.が担当。

なお、ODD Foot Worksは、12月26日には恵比寿LIQUIDROOMでワンマンライブ「ODD is Let's Go」を開催する。

■Pecori コメント

8/12にduo MUSIC EXCHANGEにて行われたODD Foot WorksのOneman Live "Summer is Let's Go"にて初披露した新曲。真夏に行われたこのワンマンライブを経て、夏の終わり、秋の入り口に感じる哀しさをぶち壊すように、かなり真夏っぽい曲を制作。

リリックにおいては、日常のアガった瞬間に脳内で勝手に流れてくるようなキャッチーなリフレインとオールタイムサマーバイブス感を感覚的に綴った。

■榎元駿 コメント

表に出してなかった側面を存分に出しました

可愛さと怖さとが同居する様

強く緻密に組めたと自負しております。

■有元キイチ コメント

トライバルハウス、夏の終わりにぴったりだと思います。ぜひ！

＜リリース情報＞

ODD Foot Works

デジタルシングル「After Summer is Let's Go」

2026年10月7日（水）配信リリース

https://OFW.lnk.to/ASiLG_OFw

＜ライブ情報＞

ODD Foot Works "ODD is Let's Go"

2026年12月26日（土）恵比寿LIQUIDROOM

OPEN 17:15 / START 18:00

チケット：オールスタンディング 前売5,000円（税込・ドリンク代別）

※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要

Official Web Site：https://oddfootworks.com/