ODD Foot Works、夏の終わりの哀しさ吹き飛ばす新曲リリース

ODD Foot Worksが、ニューシングル「After Summer is Let's Go」を10月7日にデジタルリリースする。
同曲は、8月12日に渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催したワンマンライブ「Summer is Let's Go」で初披露された新曲。夏の終わり、秋の入り口に感じる哀しさを吹き飛ばすような、真夏の空気をまとった楽曲として制作された。
トラックメイクは榎元駿が担当。有元キイチが「トライバルハウス」と表現するビートを軸に、Pecoriがフックとヴァースを乗せている。ミックス＆マスタリングは、90年代からBUDDHA BRAND、NITRO MICROPHONE UNDERGROUND、KING GIDDRAらの作品に携わり、近年はNumber_iやBTSの作品も手がけるD.O.I.が担当。
なお、ODD Foot Worksは、12月26日には恵比寿LIQUIDROOMでワンマンライブ「ODD is Let's Go」を開催する。
■Pecori コメント
8/12にduo MUSIC EXCHANGEにて行われたODD Foot WorksのOneman Live "Summer is Let's Go"にて初披露した新曲。真夏に行われたこのワンマンライブを経て、夏の終わり、秋の入り口に感じる哀しさをぶち壊すように、かなり真夏っぽい曲を制作。
リリックにおいては、日常のアガった瞬間に脳内で勝手に流れてくるようなキャッチーなリフレインとオールタイムサマーバイブス感を感覚的に綴った。
■榎元駿 コメント
表に出してなかった側面を存分に出しました
可愛さと怖さとが同居する様
強く緻密に組めたと自負しております。
■有元キイチ コメント
トライバルハウス、夏の終わりにぴったりだと思います。ぜひ！
＜リリース情報＞
ODD Foot Works
デジタルシングル「After Summer is Let's Go」
2026年10月7日（水）配信リリース
＜ライブ情報＞
ODD Foot Works "ODD is Let's Go"
2026年12月26日（土）恵比寿LIQUIDROOM
OPEN 17:15 / START 18:00
チケット：オールスタンディング 前売5,000円（税込・ドリンク代別）
※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要
Official Web Site：https://oddfootworks.com/