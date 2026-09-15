キスケは、キスケBOX内のキッズパーク「キスケ KIT PLAY」(愛媛県松山市)に、日本初導入(※)となる体感型シューティングゲーム「SHOOTING CARNIVAL(シューティングカーニバル)」を、2026年9月18日(金)のシルバーウィーク前に導入する予定となっている。

世界の未来を、愛媛の日常へ。キスケが実践する「タイムマシーン経営」

今回の導入は、キスケBOX開業25周年を記念して進める「遊びのアップデート」第3弾。デジタル技術を活用したクライミングアトラクション「VALOクライミング」、走る・跳ぶ・くぐるといった全身運動を楽しむ「KISUKE TIME ATTACK」に続き、今回は、世代を超えて親しまれてきた昔ながらの射的を、現代の技術と華やかな演出によってアップデートする。

光や音、立体的に動くターゲットがゲームの進行に合わせて連動し、命中するたびにさまざまなアクションが展開。狙う楽しさと、当たった瞬間の爽快感をより大きく進化させた、新感覚のシューティング体験が「キスケ KIT PLAY」に誕生する。

(※)日本初導入：メーカー調べ・2026年9月14日時点

世界で見つけた「未来」を、愛媛へ

今回の導入は、キスケが大切にしている「タイムマシーン経営」を体現する取り組みの一つ。キスケでは、世界各地で開催される最新技術の展示会や、注目を集めるエンターテインメント施設へ実際に足を運び、新しい技術や遊び、空間づくりを自ら体験することを大切にしている。

インターネットや資料だけでは分からない「なぜ人が夢中になるのか」「これからどのような体験が求められるのか」を、現地で見て、触れて、感じる。そこで得た発見を、愛媛の施設づくりへいち早く取り入れ、地域の人々に身近な場所で体験してもらう。そして、その新しい価値を愛媛から全国へ発信していく。

それが、キスケの考える「タイムマシーン経営」であり、「SHOOTING CARNIVAL」の日本初導入も、世界で生まれる新しいエンターテインメントを、愛媛へ少し早く届けたいという想いから生まれたものとなっている。

縁日の射的が、カーニバルのショーへ進化

「SHOOTING CARNIVAL」は、華やかなカーニバルの世界観をテーマにした体感型シューティングゲーム。プレイヤーが銃型デバイスでターゲットを狙うと、ピエロやボトルなどの立体ターゲットが、命中した場所に応じて回転したり、跳ねたり、飛び出したりと、多彩なアクションを見せる。

最大の特徴は、画面の中だけでゲームが完結しないこと。目の前にあるターゲットが実際に動き、ゲームの進行に合わせて照明や効果音などの演出も変化する。「狙う」「撃つ」「当たる」という昔ながらの射的の分かりやすい楽しさはそのままに、最新のアミューズメント技術によって、ゲーム空間全体がひとつのショーのように展開していく。

プレイヤーだけでなく、そばで見ている家族や友人まで一緒に盛り上がれることも、本ゲームならではの魅力となっている。

狙う場所で、次の展開が変わる

「SHOOTING CARNIVAL」には、何度でも挑戦したくなる多彩な仕掛けが用意されている。中央に配置されたピエロのオブジェをはじめ、ゲーム内には複数の立体ターゲットを配置。ターゲットによって異なる動きや演出が現れるため、「次はどこを狙うか」を考える楽しさも生まれる。

命中すると、ターゲットの動きだけでなく、光や音の演出も連動。単に点数を競うだけではなく、撃った瞬間に何が起こるのかという期待感が、次の一発へのワクワクにつながる。操作はシンプルで直感的で、ゲーム経験の有無を問わず、小さな子どもから大人まで同じルールで挑戦できるため、親子や仲間同士で競ったり、応援したりしながら楽しむことができる。

安心して挑戦できる体感型シューティング

「SHOOTING CARNIVAL」は、実際の弾を飛ばす方式ではなく、センサーを活用してターゲットを狙うゲーム。銃型デバイスには、操作時の振動や音などの演出を組み合わせ、撃っているような手応えを楽しみながら、安全性にも配慮した設計となっている。

分かりやすい操作と華やかな演出によって、初めて遊ぶ子どもでも自然にゲームへ参加でき、家族みんなで楽しめる新しいアトラクションを目指すという。

「見る遊び」から、「自分が主役になる遊び」へ

「キスケ KIT PLAY」が目指しているのは、子どもたちがただ遊具で遊ぶだけではなく、自ら考え、身体を動かし、挑戦する楽しさに出会える場所。「VALOクライミング」では、デジタル映像とクライミングを組み合わせ、身体を使って課題を攻略する楽しさを。「KISUKE TIME ATTACK」では、走る、跳ぶ、くぐるといった全身運動を通じて、自分自身の記録へ挑戦する楽しさを。そして第3弾となる「SHOOTING CARNIVAL」では、ターゲットを見極め、狙い、命中させる集中力と判断力、そして成功した瞬間の達成感を提供する。

登る。走る。狙う。異なる特徴を持つ3つのアトラクションが加わることで、子どもたちは自分の得意な遊びを見つけたり、これまで経験したことのないことに挑戦したりできるようになる。「見る人」ではなく、「挑戦する人」へ。子どもたち自身が遊びの主役になれる場所へと、キスケ KITは進化を続ける。