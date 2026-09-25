東映ビデオは、「みんなで決めよう!東映特撮Blu-ray化 PROJECT!」の第2弾Blu-ray化決定作品である「時空戦士スピルバン Blu-ray BOX」の発売直前を記念して、10月11日19:00よりTOKYO MXにて「時空戦士スピルバン」の地上波放送を行うことを発表した。

4Kネガスキャン映像で『時空戦士スピルバン』が蘇る!

「みんなで決めよう!東映特撮Blu-ray化 PROJECT!」とは、未だBlu-ray化されていない東映特撮作品の中から特撮ファンの投票によって1タイトル以上をBlu-ray化するプロジェクト。商品は、東映ビデオオンラインショップのみの限定商品となる。

4KネガスキャンHDリマスター版「時空戦士スピルバン」第1話の地上派放送は、TOKYO MX にて10月11日19:00～19:30に実施。スピルバンたちの壮大な戦いの始まりを描く第1話が4Kネガスキャン映像で鮮やかに蘇る。

「時空戦士スピルバン Blu-ray BOX 」は好評予約受付中!

東映ビデオオンラインショップ限定商品「時空戦士スピルバン Blu-ray BOX」(57,200円、全44話＋映像特典収録)は、現在好評予約受付中。発売日は10月14日、初回生産限定。

解説

1986年4月～1987年3月にテレビ朝日系列にて全44話が放送された、メタルヒーローシリーズ第5弾。悪の組織ワーラー帝国の侵略によって壊滅したクリン星から脱出してきたスピルバンが、囚われた父と姉を取り戻すべく時空戦士に“結晶”。メタルヒーローシリーズ初の変身ヒロイン・ダイアナレディ(＆ヘレンレディ)も登場し人気を呼んだ。

今回、「時空戦士スピルバン」が、40年の時を経て4Kリマスターの高画質Blu-ray BOXで、ついにリリースされる。主演は、「宇宙刑事シャリバン」の主人公・伊賀電を演じた渡洋史。メタルヒーローシリーズで唯一、2度の主演を務めたことでも話題となった。

また、ヒロインのダイアナ役には、主演の渡と同じく当時JAC(ジャパン・アクション・クラブ)に所属していた澄川真琴。さらにスピルバンの姉・ヘレン役には、「宇宙刑事シャイダー」のアニー役で注目を集めた森永奈緒美といった魅力のキャストが脇を固める。

ストーリー

14年前、故郷のクリン星を悪の組織ワーラー帝国により滅ぼされたスピルバンとダイアナは、クリン星から脱出し地球へやってきた。そして今また、地球の真水を奪うべく、ワーラー帝国が侵略を開始。

スピルバン(地球名＝城洋介)とダイアナは地球を守るため、そして囚われたスピルバンの父と姉を取り戻すべく、時空戦士となって、ワーラー帝国と戦う!