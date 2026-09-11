スターバックスとBEAMSが展開するライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」は9月18日、定番ライン「CORE Collection」の第2弾を発売する。ロゴをあしらったTシャツやフーディ、コーヒーの捨て殻を活用したデニムジャケットなど、全13型20アイテムを展開する。

STARBUCKS STAND by BEAMS

「STARBUCKS STAND by BEAMS ステンレスTOGOボトル ネイビー・ベージュ 473ml」(5,800円)は、スターバックスのペーパーカップをモチーフにした形状のステンレスボトル。ネイビーとベージュが新色として登場する。

背面にはサイレンロゴの型押し、BEAMSとSTARBUCKSのロゴをレーザーで刻印。広い口径でドリンクを注ぎやすく、真空二重構造による保温・保冷性も備える。リッドにはロック機能を搭載している。

STARBUCKS STAND by BEAMS ステンレスTOGOボトル ネイビー・ベージュ 473ml

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO リンガー Tシャツ 杢ブルー・杢ベージュ S/M/L/XL」(9,350円)は、フロントに「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴをプリントしたリンガーTシャツ。

古着のリンガーTシャツから着想を得たデザインで、衿や袖口に配色リブを採用。レーヨン混の杢天竺による柔らかな風合いと落ち感が特徴で、適度なゆとりのあるルーズフィットに仕上げている。

STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO リンガー Tシャツ

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO ジップ フーディ オートミール・グリーン・ブラウン S/M/L/XL」(19,800円)は、フロントにロゴを刺繍したフルジップフーディー。

ワイドなフィットと少し短めの着丈を組み合わせ、ワイドストレートのパンツに合わせやすいシルエットに調整した。21番手の糸で織られたUSAコットン裏毛を採用し、シャリ感のあるドライタッチとヘビーウェイトによる崩れにくさが特徴となっている。

STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO ジップ フーディ

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO スウェットパンツ オートミール・グリーン・ブラウン S/M/L/XL」(16,500円)は、フロントにロゴを刺繍したスウェットパンツ。

渡りから裾までストンと落ちるワイドストレートフィットで、裾のアジャスト仕様によってシルエットを変更できる。後ろポケットにはファスナーを備え、USAコットン裏毛のヘビーウェイト素材を採用している。

STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO スウェットパンツ

「STARBUCKS STAND by BEAMS ブラックデニムジャケット S/M/L/XL」(41,800円)は、国内加工によるコーヒー染めを施したデニムブルゾン。

ヴィンテージのトラッカージャケットから着想を得ながら、スマートフォンや貴重品を入れやすいようポケットを調整。12.5オンスの国内デニムを使用し、色を落としたブラックデニムをコーヒーの捨て殻から作った染色剤で製品洗いしている。

STARBUCKS STAND by BEAMS ブラックデニムジャケット

「STARBUCKS STAND by BEAMS PVC ポーチ」(3,960円)は、表面に「STARBUCKS STAND by BEAMS」ロゴ、裏面にサイレンロゴを配したPVCポーチ。

水や汚れに強いPVC素材を採用し、コスメポーチやガジェットケース、トラベル用の小物入れとして使える。

STARBUCKS STAND by BEAMS PVC ポーチ

「STARBUCKS STAND by BEAMS PVC ポーチクリア」(3,300円)は、ホワイト/クリアのシースルーテイストに仕上げたポーチ。PVC素材による水や汚れへの強さを備え、見せる収納としても使える。

STARBUCKS STAND by BEAMS PVC ポーチクリア

「STARBUCKS STAND by BEAMS クラフトペーパー保冷バッグ」(7,150円)は、軽量で耐久性や耐水性に優れたタイベック素材を表地に採用した保冷バッグ。

裏地にはアルミ蒸着シートを施し、内側に保冷剤を入れられるメッシュポケットを備える。表面にはサイレンロゴや「STARBUCKS STAND by BEAMS」のWネームロゴを配置し、丸めて折りたたんで留められる仕様となっている。

STARBUCKS STAND by BEAMS クラフトペーパー保冷バッグ

「STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO PVC ショッパートート S」(8,800円)は、ちょっとした外出やサブバッグとして使いやすいスモールサイズのPVCトート。

表面に「STARBUCKS STAND by BEAMS」ロゴ、裏面にサイレンロゴを配置。内側にはキーホルダーやパスケースなどを取り付けられるカラビナを備える。

STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO PVC ショッパートート S

「STARBUCKS STAND by BEAMS コーヒーチェリー バンダナ ブラウン/ネイビー」(2,970円)は、コーヒーの実であるコーヒーチェリーや花、葉をレース調のパターンに落とし込んだオリジナルデザイン。

ブラウンとネイビーの2色を展開し、首元や手首、バッグのハンドルに巻くほか、ハンカチやインテリアクロスとしても使える。

STARBUCKS STAND by BEAMS コーヒーチェリー バンダナ

「STARBUCKS STAND by BEAMS DRINK-ID SOCKS ホワイトブラック S/M」(3,300円)は、スターバックスのドリンクID BOXをモチーフにしたオリジナルソックス。

現行のグリーンに加えてホワイトブラックが登場する。Sサイズは靴のサイズ目安23〜25cm、Mサイズは25〜27cmとなっている。

STARBUCKS STAND by BEAMS DRINK-ID SOCKS ホワイトブラック

「STARBUCKS STAND by BEAMS シンセティックレザー ドローストリング バッグ」(12,100円)は、ブラックの合成皮革を使用した巾着型バッグ。

手持ちができるミニトートとして使えるほか、取り外し可能なショルダーストラップで斜め掛けにも対応する。

STARBUCKS STAND by BEAMS シンセティックレザー ドローストリング バッグ

「STARBUCKS STAND by BEAMS オックスフォードシャツ サックスブルー S/M/L/XL」(15,400円)は、ヘビーウェイトなコットンオックス素材を使用したボタンダウンシャツ。

左ポケットのタンブラー刺繍や裾のオリジナルピスネームをアクセントに、ワイドフィットながら衿や袖口のバランスを整えたシルエットに仕上げている。スターバックス公式オンラインストア商品。

STARBUCKS STAND by BEAMS オックスフォードシャツ

「STARBUCKS STAND by BEAMS フラップ チノパンツ XS/S/M/L/XL」(19,800円)は、高密度なコットンチノ素材を使用したワイドチノパンツ。

カラーはブラウン、ベージュ、オリーブの3色を展開する。「フラップチノ」「フラップチーノ」「フラペチーノ」とつなげた遊び心のあるアイテムで、多数のフラップポケットによる収納力も特徴。裾のアジャスターでフォルムを変更できる。ビームス展開店舗商品。

STARBUCKS STAND by BEAMS フラップ チノパンツ

販売は9月18日から、スターバックス公式オンラインストア、「ビームス ライフ 横浜」、「ビームス ジャパン」、「ビームス 梅田」で行う。また、9月4日から9月27日までは「ビームス 名古屋駅 ポップアップストア」を開催。「CORE Collection」第2弾のアイテムを実際に手に取って確認できる。

スターバックス公式オンラインストアではS〜XLサイズを取り扱う。「オックスフォードシャツ」はスターバックス公式オンラインストア、「フラップ チノパンツ」はビームス展開店舗で販売する。