スターバックス コーヒー ジャパンは9月9日、会員登録不要の新機能「アプリ仮会員」の提供を開始した。

アプリ仮会員スタート

スマートフォンを使って日常のさまざまなサービスを利用することがが当たり前になるなか、スターバックスでもモバイルオーダー&ペイやスターバックス リワードの利用者が増え、会員数は2,070万人に達した。一方、「まずは試してみたい」「会員登録に時間をかけず利用したい」「アプリをダウンロードしてすぐにその場で使いたい」といった声も寄せられていたという。

同機能は、こうしたニーズに応えるために誕生した。9月17日からは、店舗および各チャネルでの案内を本格的に展開する。

会員登録不要で、スターバックス リワードへ参加

アプリ仮会員は、スターバックス公式アプリから始めることができる。アプリをダウンロードし、「会員登録せずに利用する(アプリ仮会員)」を選択。規約に同意すると利用を開始できる。

従来、公式アプリからスターバックス リワードに参加するにはMy Starbucks会員登録が必要だったが、同機能では登録前でもリワードプログラムに参加し、スターバックスのデジタルサービスを利用できる。

モバイルオーダー&ペイを利用できるほか(スターバックス カード・PayPay・Apple Pay支払い)、スターバックス カード払いでStarをためることができる。また、先行販売商品の購入や、One More Coffeeの会員価格も利用できる(スターバックス カード支払い条件あり)。

なお、アプリ仮会員としてためたStarの特典交換、付与されたデジタル スターバックス カードの残高等情報の引継ぎ及び残高補償サービスなどの利用には、アプリ内からMy Starbucks会員登録を行う必要がある。

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PayPayでの決済に対応

モバイルオーダー&ペイでは、PayPayでの決済に2026年8月18日より対応しており、アプリ仮会員も利用できる。PayPayでの決済は、デジタル スターバックス カード ギフトなどの他サービスでも順次展開予定。なお、PayPayまたはApple Payで決済した場合、Starは付与されない。

初めの参加を応援するキャンペーンを実施

9月9日～11月1日の期間「100円OFF eTicketプレゼントキャンペーン」を実施する。期間中にスターバックス リワードへ初めて参加し、モバイルオーダー&ペイまたは店舗レジで商品を購入した人などに、100円OFF eTicketをプレゼントする(対象者条件や購入条件には一部例外がある)。