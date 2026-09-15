日本マクドナルドは9月24日、「月見ファミリー」第2弾商品として「北海道産じゃがペッパー月見」(単品:570円～/バリューセット:870円～)を全国のマクドナルド店舗で発売する。

今回、新たに登場する「北海道産じゃがペッパー月見」は、月見シリーズ初となる「じゃがいも」を素材として使用したバーガー。

ゴロゴロとした北海道産じゃがいもに、たまごサラダのまろやかな味わいや、醤油の和の旨みを加え、ペッパーで後味にキレを持たせた、満足感のある味わいの一品。

店で1つずつ蒸し焼きにしている国産たまごと、つなぎの入っていないジューシーな100%ビーフパティに、スモークベーコン、コクのあるチェダーチーズをのせ、クリーミーな味わいのトマトクリーミーソースを合わせている。

販売期間は、9月24日～10月下旬の期間の午前10時30分～閉店までを予定している。

なお、現在販売中の「月見バーガー」、「チーズ月見」、朝マック限定の「月見マフィン」、夜マック限定の「チーズチーズ倍月見(チーチー倍月見)」、月見スイーツの「北海道産バターとあんことおもちの月見パイ」、「月見マックシェイク 長野県産シャインマスカット(長野県産シャインマスカット果汁1%)」、「チキンマックナゲット」の新ソース「黄金のたまごタルタルソース」も引き続き販売する。