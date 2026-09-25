セブン - イレブンは9月23日から、「冬ギフト 2026」の予約受付を全国の店舗およびセブン - イレブンネットギフトで開始した。ふぐちりセットやA5等級の和牛、こだわりのチョコレートや日本ワインなど、冬の食卓や贈り物にぴったりの商品を取りそろえる。予約受付期間は、店頭が12月18日まで、ネットが12月21日23:59まで。

冬ギフト 2026

今年の冬ギフトでは、大切な人への贈り物に加え、家族や友人と自宅で楽しめる冬のお取り寄せ商品を展開。ふく太郎本部のふくちりセットや、最高等級限定の「ふらの和牛 肩ロース切り落とし500g(A5等級)」など、冬の味覚を楽しめる商品がそろう。

また、チョコレートセレクションには、フランス菓子の巨匠ミッシェル・ブラン氏が手掛けるサブレが登場。サントリーとの共同開発による日本ワインなど、数量限定の商品も用意する。

おすすめ2種のふくちりセット

「おすすめ2種のふくちりセット」(7,560円)は、まふぐちり身(北海道産)と、とらふぐアラ(長崎県産)を各約300g、とらふぐコラーゲンしゃぶ用皮(長崎県産)を約80g詰め合わせたセット。ポン酢35g×4、モミジオロシ16gも付属する。

40年あまりふぐ料理の通信販売を営む「ふく太郎本部」が手掛ける商品で、まふぐのしっかりとした弾力や、とらふぐのアラから出る上質な出汁、コラーゲンたっぷりの皮しゃぶを楽しめるという。

おすすめ2種のふくちりセット 7,560円

ふらの和牛 肩ロース切り落とし500g(A5等級)

「ふらの和牛 肩ロース切り落とし500g(A5等級)」(7,776円)は、最高等級限定の「ふらの和牛」の肩ロースを使用。赤身とサシのバランスがよく、口の中でとろけるような軽い口どけと旨みが広がるという。すき焼きや肉豆腐など、冬の温かい料理にぴったりの一品。

ふらの和牛 肩ロース切り落とし500g(A5等級) 7,776円

青森サーモン切身 甘塩仕立て

「青森サーモン切身 甘塩仕立て(個包装)」(5,346円)は、青森県の清らかな海で育てられた国産ブランドサーモン「青森サーモン」を使用。焼くことで、身の締まりと脂のうまさが一層引き立つという。

青森サーモン切身 甘塩仕立て 5,346円

ミッシェル・ブラン サブレ オ ショコラ ミルクティー

「ミッシェル・ブラン サブレ オ ショコラ ミルクティー」(4,860円)は、フランス菓子業界の至宝、ミッシェル・ブラン氏が監修した商品。香り高いアールグレイの茶葉にクリーミーなホワイトチョコレートを合わせ、サクサクのサブレで挟んだ。冬のおうち時間に、贅沢な味わいを楽しめるという。

ミッシェル・ブラン サブレ オ ショコラ ミルクティー 4,860円

サントリー セブンプレミアムゴールド 未来の雫 シングルヴィンヤード

「サントリー セブンプレミアムゴールド 未来の雫 シングルヴィンヤード」(5,500円)は、セブン＆アイグループとサントリーが、南アルプス市で苗木を植えるところから共同開発した日本ワイン。青りんごや和柑橘のさわやかな香りと、なめらかでボリュームのある味わいが特長だという。

サントリー セブンプレミアムゴールド 未来の雫 シングルヴィンヤード 5,500円

王様のローストビーフ

「王様のローストビーフ」(5,940円)は、一頭の牛からわずかしか取れない希少部位「ともさんかく」を使用。やわらかく、旨みたっぷりのローストビーフに仕上げた。

王様のローストビーフ 5,940円

ザ・スウィーツ キャラメルサンドクッキー20枚

「ザ・スウィーツ キャラメルサンドクッキー20枚」(3,780円)は、濃厚なラングドシャ生地でキャラメルとチョコレートをサンドしたクッキー。

ザ・スウィーツ キャラメルサンドクッキー20枚 3,780円

西洋菓子倶楽部 羽二重結びバウム ショコラアソート

「西洋菓子倶楽部 羽二重結びバウム ショコラアソート」(3,942円)は、昨年冬ギフトで人気だった「羽二重結びバウム」と、冬限定の「羽二重結びバウムショコラ」を詰め合わせた2種アソート。

西洋菓子倶楽部 羽二重結びバウム ショコラアソート 3,942円

菓匠 清閑院 お濃茶スティックタルト8個入

「菓匠 清閑院 お濃茶スティックタルト8個入」(3,996円)は、さっくりとしたタルト生地の上に小豆を重ね、さらに抹茶のしっとりとした生地を合わせた、和洋折衷の風味を楽しめる焼き菓子。

菓匠 清閑院 お濃茶スティックタルト8個入 3,996円

エッグ・オブ・キウイ「キウイのたまご」

「エッグ・オブ・キウイ『キウイのたまご』」(5,184円)は、食味のよい香川県産キウイフルーツを交配して育成した、ひと口サイズのキウイフルーツ。平均糖度16度以上が特長だという。

対象商品を購入すると、購入金額(税抜)の1%が「セブン - イレブン記念財団」へ寄付され、自然環境保護や保全活動などに役立てられる。

青森県産あおもり海りんご5.0kg

「青森県産あおもり海りんご5.0kg(ご自宅用)」(6,912円)は、海の資源を堆肥に有効活用して育てた、香り高くサステナブルな青森県産りんご。

早期割引やまとめ買いのキャンペーンも

「冬ギフト 2026」では、ネット限定の早期割引やまとめ買いプランを実施する。早期割引の期間は9月23日から11月4日まで。ネットから申し込むと、対象商品がカタログ通常価格から10%OFFとなる。店舗での申し込みは対象外。

まとめ買いプランは、同一商品を3個以上購入し、1カ所へまとめて届けることが条件。1個あたり税抜400円引きとなる。早期割引対象商品であれば、まとめ買い値引き後の価格からさらに10%OFFが適用される。

予約受付期間と注文方法

店頭受付:9月23日10:01～12月18日

ネット受付:9月23日10:00～12月21日23:59



冬ギフトは全国のセブン-イレブン店舗およびセブン-イレブンネットギフトで予約できる。なお、掲載商品は送料込みの価格で、送料は全国一律料金(一部商品を除く)。