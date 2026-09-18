セブン‐イレブン・ジャパンは9月15日、買い物アプリ「7NOW」に新たに「予約機能」を搭載したと発表した。

同アプリではこれまで、"今すぐ商品が欲しい"というニーズに応えるデリバリーサービスや、揚げ物などの"できたて"商品を受け取れるモバイルオーダーのサービスを提供してきた。今回、新たに予約機能を搭載することで、従来の"今すぐ"の買い物に加え、計画的な買い物にも対応する。

会員登録なしで注文可能、決済までアプリ上で完結

予約機能では、対象商品の注文から受取店舗・受取日時の指定、決済までをアプリ上で完結できる。来店当日は、レジで受取番号を提示して商品を受け取る仕組みとなる。

利用する際は、まずスマートフォンにアプリをダウンロードし、名前、電話番号、メールアドレスを入力する。7iDの会員登録なしでも注文可能。「予約注文」から受取店舗と受取日時を指定し、アプリ上で決済する。対象の値引きクーポンなども決済時に利用できる。

クリスマスケーキやおせちの予約受付開始

予約機能の対象商品として、クリスマスケーキやオードブル、おせちなど年末催事商品の受け付けを開始する。

クリスマスメニューの予約は9月14日より受け付けている。予約締切は、12月19日～23日受取分が12月16日、12月24日～25日受取分が12月19日。商品によって締切日が異なり、一部商品は掲載された締切日より前に受け付けを終了する場合がある。

予約商品の一例として、「クリスマスかまくら」(3,240円)や「クリスマスモンブラン」(1,620円)を用意する。

クリスマスかまくらは、発売30周年を迎える看板商品。口どけ軽やかなホイップクリームは、まろやかなコクがありながら、後味はすっきり。ふんわり、しっとり食感に仕立てたスポンジと、なめらかなババロアが絶妙に調和する。ババロアには、お菓子用に開発したコク深い卵「エグパティシエール」を使用している。

クリスマスモンブランは、少人数にぴったりの3号(相当)サイズのモンブラン。ほんのり洋酒が香る、大人の味わい。モンブランクリームとマロンホイップクリームには、イタリア産マロンペーストを使用し、栗本来の豊かな風味と濃厚な味わいを楽しめる。

このほか、モバイルオーダーでは「セブンカフェ ベーカリー お店で焼いたピザ ふわもちマルゲリータ」(780.84円)や「ななチキ」(250.56円)も注文できる。

「セブンカフェ ベーカリー お店で焼いたピザ ふわもちマルゲリータ」(780.84円)

おせちメニューも予約を受け付けている。予約締切は12月30日受取分が12月26日、12月31日受取分が12月27日。12月30日～2027年1月3日の受取分は、受取日の4日前までとなる。商品によって受取日が異なるほか、すべて数量限定で、なくなり次第終了となる。

商品の一例として、22品目を詰め合わせた「和のおせち三段重」(22,032円)を用意する。有頭海老の艶煮、鹿児島県産黒豚の角煮、鹿児島県産ブリの照り焼き、ローストビーフ、栗きんとん(鹿児島県産べにはるか使用)、丹波篠山産黒豆、鮑うま煮などを詰め合わせた。一部地域では規格が異なる。

期間限定の早割予約も実施

クリスマスケーキとおせちを対象とした期間限定の早割予約も実施している。

クリスマスケーキ 早割10%引き