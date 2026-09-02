くら寿司は9月1日、2027年のお正月向けおせちの予約受付を開始した。

「和洋二段重」は和風おせちに肉やスイーツを詰め合わせ

「和洋二段重」(1万6,000円)は2人前のおせち。伝統的な和風おせちの定番食材に加え、肉やスイーツなど洋風メニューも詰め合わせ、子どもも一緒に楽しめる内容に仕上げた。

和の重には、子孫繁栄の縁起を担ぐ「味付数の子」「味付いくら」、長寿の願いが込められた「焼き海老」、一家の平和を願う縁起物「紅白なます柚子天盛り」などを用意。洋の重には、北海道産の牛肉を使用した「ローストビーフ」や「カニカママヨ錦糸巻」、チーズのまろやかさにナッツとドライフルーツの甘みを加えた「クリームチーズケーキ」などを詰め合わせた。少人数でも楽しめるよう、昨今のニーズも踏まえた内容としている。

くら寿司お食事券1,000円分が付いており、10月31日までの注文で2,000円引き、11月30日までの注文で1,000円引きとなる。

和洋二段重 1万6,000円

「スイーツおせち」は4種類の新作スイーツを追加

「スイーツおせち」(3,980円)は、スイーツを重箱に詰めたおせち。前回好評だった商品をリニューアルし、新たなスイーツを加えて、さらに彩りよく華やかな内容に仕上げたという。

新たに加わるのは、いちごピューレを使用したムースにゼリーを重ねた「ストロベリームースケーキ」、バニラ風味のプリンムースを使用した「北海道生キャラメルプリンケーキ」、宇治抹茶の香りとクリームのコクが広がる「抹茶ティラミス」、瀬戸内レモンピールを使ったムースに紅茶ゼリーを重ねた「瀬戸内レモンムースケーキ」。このほか、「ニューヨークチーズケーキ」「和栗パウンドケーキ」「ガトーショコラ」「キャロットケーキ」「クリームチーズケーキ」を詰め合わせている。

スイーツおせち 3,980円

「和風三段重」は定番食材に海の幸や肉をバランスよく

「和風三段重」(2万円)は3人前。昔ながらのおせちの定番食材に加え、くら寿司のバイヤーが厳選した海の幸や肉をバランスよく詰め合わせた。

一の重には「味付数の子」「田作り」「ごぼうごま和え」「飴掛けカシューナッツ」「黒豆」「渋皮栗甘露煮＆きんとん餡」「黒豚昆布巻」「かまぼこ（紅・白）」「白花豆」「クランベリーくるみ」「伊達巻」を用意。

二の重には「紅白なます柚子天盛り」「さつま芋のレモン煮」「味付いくら」「チキン二色巻」「焼き海老」「ブリ照焼」「ローストビーフ」「クリームチーズの生ハム巻」「和菓子（てまり餅）」「こはだ粟漬」「スモークサーモン」「のどぐろ甘酢漬」を詰め合わせた。

三の重には「れんこん煮」「湯葉有馬煮」「紅白餅（紅・白）」「昆布巻」「菜の花のおひたし」「竹の子煮＆絹さや」「たこ旨煮」「帆立旨煮」「小鯛ひしお焼」「こんにゃく煮」「寿高野豆腐」「椎茸煮」「バイ貝」「レーズンバター」「金柑」を用意している。

くら寿司お食事券2,000円分が付き、10月31日までの注文で3,000円引き、11月30日までの注文で2,000円引きとなる。

和風三段重 2万円

「豪華三段重」は本ズワイガニや国産黒あわびなどを厳選

「豪華三段重」(2万9,800円)は4人前。本ズワイガニや国産黒あわび、車海老など、豪華な海の幸を厳選した特製おせちとなっている。

一の重には「スモークサーモン」「帆立旨煮」「味付いくら」「ブリ照焼」「車海老艶煮」「明石ダコ旨煮」「和菓子（てまり餅）」「かに甲羅盛」「真鱈旨煮」「国産黒あわび煮貝」「国産バイ貝」を詰め合わせた。

二の重には「味付数の子」「紅白餅（紅・白）」「菜の花のおひたし」「飴掛けカシューナッツ」「クランベリーくるみ」「黒豆（金粉）」「渋皮栗甘露煮＆きんとん餡」「金柑」「黒豚昆布巻」「かまぼこ（紅・白）」「湯葉有馬煮」「田作り」「伊達巻」を用意。

三の重には「れんこん煮」「椎茸煮」「竹の子煮」「ふき煮」「六角里芋」「ごぼう煮」「ねじり花にんじん」「手綱こんにゃく」「南瓜煮物」「和牛ローストビーフ」「紅白ゆずなます」「昆布巻」「寿高野豆腐」「だし巻き」を詰め合わせた。

くら寿司お食事券3,000円分が付き、10月31日までの注文で1,000円引きとなる。

豪華三段重 2万9,800円

2027年くら寿司おせちは12月23日まで予約受付

2027年のおせちは、くら寿司公式通販サイトから予約できる。送料無料で、予定数量に達し次第、受付を終了する。ネット予約受付期間は12月23日まで。

お届け日は、「和洋二段重」「スイーツおせち」「和風三段重」が12月30日着の冷凍便、「豪華三段重」が12月31日着の冷蔵便となる。