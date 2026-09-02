イトーヨーカドー・ヨークは9月1日、2027年のおせちの予約受付を全国の店舗とネット通販で開始した。9月1日から12月24日まで、店頭とネット通販で予約を受け付ける。最大6連休が想定される2027年の正月に向け、三世代や親戚が集まる食卓を意識した「和洋中」の折衷・オードブルおせちなど、全27アイテムを展開する。

2027年のおせちの予約受付

早期予約特典として、12月8日までの予約で対象の支払い方法を利用した人に「ボーナスポイント」をプレゼントする。9月30日までに対象商品を宅配予約で購入すると、本体価格から1,000円引きとなる「早早割」キャンペーンも実施する。対象商品は「芝花 三段重」「和洋中おせち 三段重」「京・料亭わらびの里 和風料亭おせち 三段重」。また、イトーヨーカドーのネット通販で対象商品を注文すると、500ポイント分の「nanaco」ポイントをプレゼントする。

イトーヨーカドーのオリジナルおせちは三世代から1人用まで展開

「和洋中 豪華四段重」(49,464円)は、最大6連休となる正月に三世代や親戚が集うシーンを想定した豪華四段重。60品目を5人前詰め合わせ、伝統的な「和」に加え、エビチリなどの「中」、ローストビーフなどの「洋」、さらにオードブルやデザートまで各重に盛り込んだ。

「和洋中 豪華四段重」のこだわりの逸品として、出汁の旨みを引き立てた甘辛い割り下で仕上げた京風すきやき、彩りの良い5種のケーキ、鮮やかな赤いソースで海老の旨みを引き立てた料理などを用意する。品目数は60品目、5人前。

和洋中 豪華四段重 49,464円

「京・料亭わらびの里 和風料亭おせち 三段重」(24,840円)は、京都の老舗料亭「わらびの里」とイトーヨーカドーが毎年改良を重ねて作るおせち。43品目を3～4人前詰め合わせ、鮑旨煮や丹波黒の福豆葡萄煮、スモークサーモンなど、職人が手作業で仕上げた料理をそろえる。

鮑旨煮は独自の製法で柔らかく仕上げて食べやすいサイズにカット。丹波黒は大粒でふっくらとしたものを使用し、金箔をのせて仕上げる。スモークサーモンは塩分を控え、バラの形に巻き込んでいる。品目数は43品目、3～4人前。

京・料亭わらびの里 和風料亭おせち 三段重 24,840円

「和洋中おせち 三段重」(21,384円)は、50品目を4～5人前詰め合わせた三段重。「和の重」には伝統的な祝い料理、「洋の重」には牛肉の赤ワイン煮込みや肉団子のトマトソース、「中の重」には海老のチリソースや黒酢酢豚などをそろえ、お酒好きから小さな子どもまで楽しめる内容とする。品目数は50品目、4～5人前。

和洋中おせち 三段重 21,384円

「芝花 三段重」(21,384円)は、31品目を3～4人前詰め合わせたおせち。丹波産黒豆や金ごま田作り、味付け数の子などの和の伝統料理をベースに、黒豚の肉団子や豚角煮、ローストビーフなどの肉料理も盛り込んだ。イトーヨーカドー不動の人気No.1おせちという。品目数は31品目、3～4人前。

芝花 三段重 21,384円

「彩蘭 一段重」(6,912円)は、1人前に適した一段重。蝦夷あわびや有頭海老、黒豆など、本格的なお祝い食材20品目をコンパクトなお重に詰め合わせる。品目数は20品目、1人前。

彩蘭 一段重 6,912円

「夫婦御膳 二段重」(9,504円)は、夫婦など2人で新年を迎えるのに適した二段重。あわび煮やいくら、黒豆、栗きんとんなど、21品目の伝統的な祝い料理を2人分ずつそろえる。品目数は21品目、2人前。

夫婦御膳 二段重 9,504円

おせちとごちそうを組み合わせた「贅沢セット」も展開

「日本料理「てら岡」監修 祝彩 三段重と選べるお肉ごちそうセット各種」(21,384円)は、銘店「てら岡」が監修した和洋折衷57品目のおせちに、すき焼き、焼肉、ローストビーフから1品を選べる豪華なお肉料理をセットにした商品。品目数は57品目、3～4人前。

日本料理「てら岡」監修 祝彩 三段重と選べるお肉ごちそうセット各種 21,384円

「京都祇園料亭「和山」監修 祥雲 三段重と選べる海鮮ごちそうセット各種」(19,224円)は、祇園料亭「和山」監修の39品目のおせちに、本まぐろ、ずわいがに、とらふぐから1品を選べる海鮮をセットにした商品。品目数は39品目、2～3人前。

京都祇園料亭「和山」監修 祥雲 三段重と選べる海鮮ごちそうセット各種 19,224円

老舗料理店が監修した「銘店おせち」は100品目と61品目を用意

「京都清水五条「ほった」監修 100品目おせち」(21,384円)は、京都清水五条の日本料理店「ほった」が監修した大容量のおせち。和洋中の料理をバラエティ豊かに詰め合わせ、鮑煮やローストビーフ、エビチリ、デザートなど100品目をそろえる。品目数は100品目、3～4人前。

京都清水五条「ほった」監修 100品目おせち 21,384円

「千賀屋監修 和洋折衷おせち 彩華千 三段重」(24,300円)は、割烹料亭「千賀」監修の三段重。素材を生かした伝統的な和風祝い料理と現代的な洋風メニューを組み合わせ、25.7cm四方の特大お重に61品目を詰め込んだ。品目数は61品目、4～5人前。

千賀屋監修 和洋折衷おせち 彩華千 三段重 24,300円

予約期間は、店頭が9月1日～12月24日、ネット通販が9月1日～12月24日22時まで。一部、予約受付期間が異なる商品もある。店頭での受け取りと宅配は12月31日。商品によっては12月30日の配送も選択できる。受付場所はイトーヨーカドー・ヨーク196店舗とイトーヨーカドーネット通販。