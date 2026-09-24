ジェイアール西日本商事は24日、ともに2027年の引退を予定しているJR西日本の新幹線500系と「ドクターイエロー(T5編成)」をモチーフにした「リカちゃん ～500系新幹線ドレス～」「リカちゃん ～ドクターイエロードレス～」を10月14日から一般販売すると発表した。

「リカちゃん ～500系新幹線ドレス～」は、500系の象徴であるシャープなスタイルをイメージしたドレスを採用。帽子はJR西日本の乗務員が着用する帽子をモチーフにしたほか、新幹線をモチーフにしたバッグ、車体カラーをイメージしたブルーのイヤリングとパンプスが付属する。ドレスの裾に500系のロゴをあしらった。

「リカちゃん ～ドクターイエロードレス～」は、「ドクターイエロー(T5編成)」の鮮やかなイエローとブルーのラインをドレスで表現。ティアラ、チョーカー、新幹線をモチーフにしたバッグ、イエローのイヤリングとパンプスが付属する。ドレスの裾には、実車の側面にある車両番号をあしらった。

価格は各1万6,500円。10月14日からJR大阪駅中央口の「500系＆ドクターイエロー メモリアルショップ with カモノハシのイコちゃん」、ジェイアール京都伊勢丹、公式通販サイト「トレインボックス」などで一般販売する。10月10・11日にお台場で開催される「第33回鉄道フェスティバル」のトレインボックス出展店舗、10月11日に博多総合車両所で開催される「新幹線ふれあいデー」のトレインボックス出展店舗で先行販売も行う。