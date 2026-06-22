JR西日本は22日、引退を発表していた新幹線500系と「ドクターイエロー(T5編成)」の具体的な引退時期と、引退に向けた各種企画について発表した。それぞれ老朽化にともない、500系は2027年、「ドクターイエロー(T5編成)」は2027年以降をめどに引退すると発表していた。

500系は2027年1月13日をもって定期列車での運転を終了。その後は臨時列車などで運転し、同年7月に営業運転を終了する。「ドクターイエロー(T5編成)」は2027年1月に検測運転を終了。イベントを除き、最終運行日も含めた検測運転の計画は公表しないとのこと。いずれも引退時期は現時点の予定とされている。

引退に向けた企画として、特設サイトの開設、駅などでのプロモーションと各種イベント、記念商品の発売を予定。引退記念ロゴ・キービジュアルを制作し、宣伝物に掲載・展開する。引退記念ロゴは2026年7月以降、準備でき次第、500系(一部)1・7号車の車体側面、「ドクターイエロー」1・7号車の先頭部扉(窓)に掲出する。

特設サイトは6月22日に開設。引退に向けた各種企画の紹介に加え、500系と「ドクターイエロー」をより知ってもらう場として、さまざまなコンテンツを用意する。

現時点で発表されているイベントとして、「ドクターイエロー」に乗車し、実際に検測する様子を見学できるプレミアムプラン「ありがとうドクターイエロー 夢の検測走行車内見学」を7月26・27日、博多行の最終列車より後に新大阪駅を発車し、博多駅へ新大阪発の始発列車より先に到着する特別な列車を500系で運行する「V編成で一夜を過ごす500系新幹線特別運行」を7月31日、列車に乗車したまま博多総合車両所に入線し、所内を車内から見学できる「まもなく引退を迎える500系車両で博多総合車両所に入線!! カンセンジャーと行く500系大満喫の旅」を8月2日、500系V4編成を最後まで楽しめる「ありがとう500系V4編成ラストラン 上り無待避運行! 博多～新大阪往復乗車」を8月30日に実施予定だという。

東京～博多間で約6時間にわたって乗車できるプラン「東海道・山陽新幹線直通! ドクターイエロー体験乗車」は10月9日に実施予定。2027年1月10日に走行する「ドクターイエロー(T5編成)」へ乗車できる最後の機会「さようならT5編成(仮称)」も予定している。

引退を記念したグッズなども販売。ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」などで500系の廃車発生品を7月下旬以降に数量限定で販売するほか、ロゴ・キービジュアルデザインを使用した限定グッズを7月7日、沿線の駅弁事業者による引退記念弁当を7月1日以降に販売予定としている。