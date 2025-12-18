アート雑貨メーカーのケンエレファントは、ぬいぐるみ作家・むにゅさんとのコラボレーションによる自社初のルームライト『むにゅのルームライト プクプク』を12月16日に発売する。

ぬいぐるみ作家・むにゅが手がける人気キャラクター「プクプク」が、やわらかな光でお部屋を彩るルームライトになって登場する。キャラクターの雰囲気をそのままに、思わず触りたくなるやさしい手触りと、ふんわりしたフォルムをそのまま再現している。

本体に軽く衝撃を与えるとライトの色が切り替わる仕様を採用しており、全8色の光を気分に合わせて楽しめる。高さ約18cmのビッグサイズで、ベッドサイドやデスクまわりのアクセントとしても存在感たっぷりで、夜のリラックスタイムをやさしく包み込む。電池交換の必要はなく、USB充電式で繰り返し使用可能。1回の充電で約7時間点灯し、毎日の生活に寄り添う設計となっている。「プクプク」と一緒に、ほっと一息つけるひとときを楽しんでほしい。

「むにゅのルームライト プクプク」の価格は4,300円。発売日は2025年12月16日。製品重量は200g。定格出力は充電2.5W、点灯0.35W。バッテリー容量は700mAh。充電ポートはType-C。充電時間は2.5～3時間。使用時間は約7時間。掲載の画像は開発中サンプルのため、実際の製品と多少異なる場合がある。対象年齢15歳以上。全8色の光に変化するが、画像は一部。

(C)2014munyu