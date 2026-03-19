アート雑貨メーカーのケンエレファントが運営するカプセルトイ専門店・KENELESTAND(ケンエレスタンド)より、全国の直営店舗でしか手に入らない新製品として、ぬいぐるみ作家・むにゅさんとのコラボレーションによるオリジナルカプセルトイ『むにゅポーチ スプクリング＆プクサマー』を、2026年3月下旬より発売する。

今回、発売を記念して本製品のコンプリートセットがもらえるプレゼントキャンペーンを開催する。『むにゅポーチ スプクリング＆プクサマー』は、ぬいぐるみ作家・むにゅさんならではのゆるかわな世界観をそのまま閉じ込めた、直営店舗限定のカプセルトイ製品。春夏の季節を感じさせる5つのアイテムがモチーフで、思わず手に取りたくなるデザイン。手触り抜群なふわもこ素材とゴールドのワイヤーリングでカバンにつけて楽しむのはもちろん、ギフトにもぴったりだ。

さらに、発売を記念してKENELESTANDの公式Instagramをフォローし、キャンペーン投稿を「いいね」した人の中から抽選で5人に、『むにゅポーチ スプクリング＆プクサマー』コンプリートセットをプレゼントするキャンペーンを、3月16日12:00～3月23日17:00まで実施する。

KENELESTAND各店では、今後もアーティストとのコラボレーションや直営店舗限定アイテムを展開し、来るたびに新しい出会いがあるカプセルトイの世界を届けていく。

チューリップク

アイスプクリーム

プクプクぼうず

プクビア

チョキちゃん

全5種。発売日は3月下旬。販売価格はカプセルトイ/1個500円。販売場所はケンエレスタンド各店、ケンエレブンシツ(御茶ノ水)、ケンエレラグーン(催事)、公式オンラインストア「KENELE STORE(ケンエレストア)」。企画制作・発売元はケンエレファント。発売日が確定次第、ケンエレスタンド公式SNSにてお知らせする。展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がある。実際の製品とは仕様が異なる場合がある。

プレゼントキャンペーンの応募条件は、1.KENELESTAND公式アカウントをフォロー、2.KENELESTAND公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」。賞品は、『むにゅポーチ スプクリング＆プクサマー』コンプリートセット。当選人数は5人。キャンペーンは3月16日12:00～3月23日17:00 までの「いいね」が対象。

プロフィールを非公開設定にされている方は応募対象外となる。当選者の発表は、3月24日中にKENELESTAND公式アカウントよりDMにて連絡する(当選者の方のみ)。連絡が取れない場合は、当選の権利を無効とする。同キャンペーンへの応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」両方が必須。どちらか一方のみの場合は無効となる。同キャンペーンは、Meta社およびInstagramとは一切関係ない。