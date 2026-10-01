講談社は、「ちいかわ」のキャラクター型えほんシリーズ「だいすきちいかわ シェイプブックミニ」の新作3冊を発売した。ラインナップは『あそぼうよ！ ちいかわ』『おやすみ！ ハチワレ』『へんしん！ うさぎ』で、価格は各990円。全国の書店やネット書店で販売している。

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「だいすきちいかわ シェイプブックミニ」は、キャラクターの形に合わせたボードブック仕様の絵本シリーズ。新刊では「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」それぞれにスポットを当て、キャラクターの個性を生かした内容となっている。

『あそぼうよ！ ちいかわ』は、ダンスやおえかき、花うらないなど、ちいかわと一緒に遊べる内容。『おやすみ！ ハチワレ』は、ハチワレの寝ている姿が楽しめる一冊で、寝る前の読み聞かせにも適しているという。『へんしん！ うさぎ』は、うさぎによる変身ショーをテーマにした作品となっている。

新作3冊はいずれも「#ちいさくてかわいいえほん」をキャッチフレーズに掲げる手のひらサイズで、重さは約80グラム。バッグやベビーカーにも入れやすく、持ち運びしやすい仕様となっている。また、丈夫なボードブック仕様を採用し、小さな子どもでも安心して楽しめるという。