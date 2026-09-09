スターバックスは9月18日、「スターバックスコーヒー浜名湖サービスエリアONE SEANA店」を東名高速道路浜名湖サービスエリア内(静岡県浜松市)にオープンする。

スターバックスコーヒー浜名湖サービスエリアONE SEANA店(イメージ)

浜名湖の絶景と調和する、開放感あふれる店内空間

同店舗は、同日に開業する新施設「ONE SEANA」内に出店する。営業時間は8:00～20:00、定休日は不定休。

窓の外に広がる浜名湖の景色を楽しめるよう、窓際に多くの客席を配置。また、エリアごとに座席の高さを変えることで、どの席からでも浜名湖の豊かな自然を眺めることができる。弧を描く特徴的な建築に寄り添うようにデザインされた、曲線的なバーカウンターの奥の壁には、湖面のきらめきを想起させるタイルを採用。浜名湖の自然と調和する、開放感あふれる空間を目指した。浜名湖の美しい景観や豊かな自然を感じながら、旅の途中にほっと心ほどけるひとときを過ごせる。

スターバックスコーヒー浜名湖サービスエリアONE SEANA店(イメージ)

水辺の景色を楽しめる全国のスターバックス

スターバックスは店舗づくりにおいても、全国それぞれの地域の魅力や利用者のニーズを考えながら手掛けているという。海や川、湖など、水辺の景色を楽しめる店舗は次の通り。

【北海道釧路市】新釧路川を臨む

「スターバックス コーヒー 釧路鶴見橋店」(北海道釧路市)は、日本最東端の釧路にある「リージョナルランドマークストア」。テラス席からは新釧路川を臨むことができ、天気の良い日にはオジロワシやエゾシカを見ることも。店舗ではさまざまなイベントを定期開催している。営業時間は7:00～23:00、不定休。

スターバックス コーヒー 釧路鶴見橋店

【愛知県豊田市】鞍ヶ池公園内で池を眺める

「スターバックス コーヒー 豊田鞍ヶ池公園店」(愛知県豊田市)は鞍ヶ池公園内にあり、テラスからはもちろん、店内からも池を眺めることができる。テラスは愛犬と一緒に利用できる。営業時間は8:00～20:00、不定休。

スターバックス コーヒー 豊田鞍ヶ池公園店

【長野県諏訪市】サービスエリアから諏訪湖を一望

「スターバックス コーヒー 諏訪湖サービスエリア(上り線)店」(長野県諏訪市)は、中央自動車道諏訪湖サービスエリア上り線にあり、テラス席から諏訪湖を一望できる。営業時間は7:00～22:00、不定休。

【神奈川県横浜市】海辺にある旧長濱検疫所一号停留所内の公園店舗

「スターバックス コーヒー 横浜海の公園店」(神奈川県横浜市)は、2026年8月にオープンした横浜市内初の公園店舗。国の登録有形文化財「旧長濱検疫所一号停留所」内に出店し、店舗から海辺の穏やかな景観とともにコーヒーを楽しめる。営業時間は8:00～21:00、不定休。

スターバックス コーヒー 横浜海の公園店

【京都府京都市】鴨川の景色を眺める

「スターバックス コーヒー 京都三条大橋店」(京都府京都市)は、時間帯によって変わる鴨川の景色を眺めながら、ゆっくりとくつろげる豊富な客席が魅力の店舗。営業時間は8:00～23:00、不定休。

スターバックス コーヒー 京都三条大橋店

【奈良県奈良市】猿沢池のほとり

「スターバックス コーヒー 奈良猿沢池店」(奈良県奈良市)は、奈良の猿沢池のほとりに位置し、水辺の景色を眺めながらコーヒーを楽しめる。営業時間は8:00～21:00、不定休。

スターバックス コーヒー 奈良猿沢池店

【静岡県静岡市】清水港に面したエスパルスドリームプラザ内

「スターバックス コーヒー エスパルスドリームプラザ店」(静岡県静岡市)は、清水港に面した複合商業施設「エスパルスドリームプラザ」の2階に位置する。清水港を眺めながらビバレッジを楽しめる。店舗からは富士山を眺めることも。営業時間は8:00～20:30、不定休。