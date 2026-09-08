和田雅成と高橋大翔がW主演を務めるドラマ『あなたを殺す旅 Season 2』が、10月8日(20:00～)からFODで独占配信される。初日は第1・2話を配信し、以降毎週木曜20時に最新話を配信する。

『あなたを殺す旅 Season 2』

夫婦となった片岡と小田島、3年ぶりに極道の世界へ

同作は、浅井西氏による同名BLコミックを実写化した“ヤクザBL”ドラマ。義理人情に生きる男たちの危うく切ない愛を描き、2025年9月にFODオリジナルドラマとして配信を開始した。配信直後からFODオリジナルドラマランキングで13週連続1位、FODオリジナルBL部門週間視聴ランキング歴代1位を記録。海外動画配信プラットフォーム「GagaOOLala」では世界244の国と地域で配信され、中国、韓国、タイ、ドイツなど国外でも注目を集めた。

2026年1月にはフジテレビで地上波放送され、同年8月には再編集版が全国43館の劇場で期間限定公開。続編を望む声を受け、今回の新章が実現した。

情に厚い元若頭・片岡錦司を和田、かつて密命を背負っていた組員・小田島漣を高橋が続投。前作では、数々の困難を乗り越えて互いの思いを確かめ合い、組を抜けるまでが描かれた2人。Season2ではコミックス下巻を原作に、カタギとなって沖縄で暮らす、その後の物語が展開される。

2人は現在、沖縄でアイス屋を営みながら夫婦として穏やかな毎日を送っている。かつて“殺す側”と“殺される側”として旅をした関係だったが、小田島の復讐まで包み込んだ片岡の愛情によって、ようやく幸せな居場所を手に入れた。

一方、小田島の心には幼い頃の父や姉との記憶が残り、「自分は幸せになってはいけない」という思いを今も抱えている。その苦しみを片岡には打ち明けられずにいる中、片岡のスマートフォンに桐井組専務・熊倉源一郎(寺中敬輔)から「桐井組を助けに戻ってきてほしい」とメッセージが届く。

「桐井組を救ってくれ」本家・光徳会との対立

連絡を受けた片岡と小田島は、3年ぶりに極道の世界へ戻ることを決意する。

熊倉から明かされるのは、桐井組が本家にあたる光徳会から潰されようとしているという事実。本家から上納金を上乗せされたことで資金繰りに行き詰まり、さらに絶対的な権力を持つ光徳会会長・光璃花男と、桐井組四代目組長・桐井圭人の対立もあり、組そのものが存続の危機に追い込まれていた。

桐井組と光徳会の対立、不可解な金の流れ、そしてその裏で糸を引く人物の存在。ようやく手にした平穏な日々と決別し、守るべき居場所のために再び極道へ戻った片岡と小田島に、次々と試練が襲いかかる。

2人はどのような答えにたどり着くのか。“愛のその先”を描く新たな命懸けの旅が始まる。

松本大輝が“絶対的王者”、袴田吉彦は組織の金庫番

Season1から、亡き父から継いだ桐井組を背負う四代目組長・桐井圭人役の遊屋慎太郎、その若い組長を支える専務・熊倉源一郎役の寺中敬輔、元若頭・片岡に強い憧れを抱く組員・市ノ瀬瑛二役の中林登生、長年桐井組を支えてきた三代目組長・桐井清三役の工藤俊作も続投する。

新キャストには、明るく元気に任務を遂行する桐井組の若手組員・松山和貴役で南出凌嘉、半グレ集団「ボイド」のリーダー・本木琉也役で弓削智久、片岡の父・片岡善男役で八神蓮が参加。

さらに、関東最大組織・光徳会の会長として絶対的な権力を誇る光璃花男を松本大輝、その側近で光徳会の金庫番・伊橋凌を袴田吉彦が演じる。新たな人物の登場によって、桐井組と光徳会をめぐる対立はさらに複雑化していく。

小田島は銃、片岡は青いバラ 新キービジュアル

今回、新章のキービジュアルも公開された。

前作と同様に小田島が銃を持ち、片岡が青いバラを手にした姿を収めたもので、極道の世界と愛の間に立つ2人の未来を予感させる仕上がりとなっている。

また、原作の新作コミックス『あなたを殺す旅 SS』が9月25日に発売。カバーイラストは今回のドラマのキービジュアルをもとに、原作者の浅井氏が描き下ろしている。

和田雅成「旅の続きを、共に」

続編決定に、和田は「旅の続き。皆様のおかげで、ここまで辿り着くことができました」と感謝。

今作について「いつからか自分自身を苦しめていた“不自由”、その場所から一歩抜け出した先にある“自由”、それらを続編を通して感じることができました」と明かし、「原作の素晴らしさ。この作品に携わってくださった皆様の愛。ひとつひとつ。物語の中に散りばめられています」とコメント。「是非、受け取ってくださいませ。旅の続きを、共に」と呼びかけた。

高橋大翔「前作以上に濃厚な旅」

高橋は「また、この世界に戻れること、小田島として生きられることを嬉しく思います」と続投を喜ぶ。

自身にとって続編に出演すること自体が初めてだといい、「小田島の成長が、役者としての自分の成長とも繋がっていく、不思議な感覚を味わうことができました」と撮影を回顧。「新たなキャストの方々も加わり、前作以上に濃厚な旅になっています。僕達の旅の続きを皆様も一緒に楽しんで頂きたいです!」と語っている。

原作者・浅井西氏「主役ふたりの結婚後の変化」も見どころ

原作者の浅井氏も「また彼らの新しい旅に出会うことができて幸せです」とコメント。Season2について、Season1から続く主役2人の結婚後の変化、桐井組を継いだ桐井のその後、新キャラクターたちなどを見どころに挙げ、「原作のいろんな場面をとても丁寧に映像化していただきました」と紹介した。

さらに「原作にない追加の場面もほんとうに最高なので! 全人類見てください」と期待を寄せている。

【編集部MEMO】

和田雅成は、1991年9月5日生まれ、大阪府出身。舞台を中心にキャリアを重ね、主な出演作に舞台『刀剣乱舞』シリーズ、『弱虫ペダル』シリーズ、『おそ松さん on STAGE～SIX MEN'S SHOW TIME～』シリーズ、ミュージカル『薄桜鬼 志譚』、『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGEなど。映像作品では、ドラマ『テレビ演劇 サクセス荘』『REAL⇔FAKE』『あいつが上手で下手が僕で』『0.5D』、映画『映画刀剣乱舞-継承-』『映画刀剣乱舞-黎明-』『ゲネプロ★7』『ファーストキス 1ST KISS』などに出演している。



高橋大翔は、2000年8月19日生まれ、大阪府出身。2017年に「ベネッセ進研ゼミ 高校講座」のCMでデビューし、18年にはNHK Eテレ『NHK高校講座 国語表現』にレギュラー出演。20年には主演短編映画『炭焼きの娘』、LINEドラマ『家族のLINEがしんどいw』に出演した。22年にはABEMA『恋愛ドラマな恋がしたい in NEW YORK』に参加。23年の「第38回MEN'S NON-NOモデルオーディション」を経て同誌専属モデルとなり、俳優とモデルの両分野で活動している。

(C)2026「あなたを殺す旅」製作委員会