俳優の和田雅成と高橋大翔が26日、東京・台場のフジテレビ本社で行われた同局の動画配信サービス・FODのドラマ『あなたを殺す旅』(毎週金曜20:00～配信、全6話)の完成披露イベントに登場した。

舞台『刀剣乱舞』や『花郎～ファラン～』などの和田と、MEN'S NON-NOの専属モデルとしても活躍中の高橋がW主演を務める同ドラマは、浅井西氏による同名コミックを実写ドラマ化したもの。情に厚い若頭・片岡(和田)と、その若頭を「殺す」密命を背負った若手組員・小田島(高橋)が、旅を共にする中で次第に惹かれ合っていく。

初回の配信日となったこの日、登壇した和田は「ヤクザというところで任侠の世界ではありますが、BLとかけ合わせることで美しいことも泥臭いことも血の場面もあるので、僕はこの作品が魅力的で大好きな作品になりました」とすっかり気に入った様子。本格的なBLモノは今作が初めてだという和田。「BLは美しいイメージが強いんですが、その中でヤクザと一緒になるということで、自分も挑戦するからにはこの世界に風邪穴あけたいなと自分にもプレッシャーを込めて言いました」と自ら鼓舞したという。

演じた片岡は独特なオーラを漂わせるキャラクターだが、「僕は(出身が)関西ということもあって街自体のスピードや返し、会話のスピードが早いんです。片岡を演じる上で片岡は誰もが憧れる余裕のある男なので、自分の100％を60％ぐらいにしました」と回顧。一方の高橋は「小田島は寡黙ですごい凄惨な過去があり、物静かなんですが、クールだけでなく、心の奥底にあるピュアさや優しさがあって、それを忘れず演じました。必至に役作りをして、本気で向き合ってたら和田さんが“風穴を開けてやろう”と言ったので、そこで一気にスイッチが入り、ぶち当てようと思いました」と和田の一言でさらにやる気が加わったといい、「結構撮影自体ハードで、ピリピリしてもおかしくなかったんですが、本当に雰囲気自体はよくて、和田さんが“撮るよー”とか“静かにー”とか声がけをしてくれました。そういう引っ張ってくれる存在をずっとやってくれました」と気遣いに感謝した。

劇中で何度か披露している片岡と小田島のキス。イベントでは2人のファーストキスの話題も。高橋からの「僕とのキスシーンは緊張しましたか?」という質問に、「これで言うと緊張しない! 緊張している方が嫌じゃない? 片岡が緊張してキスするの嫌でしょ」と回答した和田。しかし、高橋のしょんぼりとした表情を目のにして「した! すごいした! ドッキドキ」と言い直すと、高橋が「良かった」と満面の笑顔を浮かべていた。

同じ質問に、高橋も「僕は本当にしませんでした」と和田と同じ回答だったが、「でもキスシーンでテストの時に普通にキスをして、割とサクッとしましたよね」と初めてのキスシーンで、キスをしなくてもいいリハーサルでしたことを告白。それについて、和田は「初キスを解禁するファーストキスはちょっと遠慮する瞬間があると思うんですが、それもなくて用意スタートで何の遠慮もなく俺たちはファーストキスを迎えたよね」と明かしていた。