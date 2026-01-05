フジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信中のドラマ『あなたを殺す旅』が、地上波フジテレビで13日から放送される(毎週火曜24:45～ ※初回は24:30～、関東ローカル)。

このドラマは、浅井西氏原作の同名コミックを実写化した作品。BLジャンルの中でも根強い人気を誇る「ヤクザ×BL」。これまで国内ではドラマ化されてこなかったこのテーマが、FODで配信され国内問わず海外でも話題になった。

ヤクザ社会で義理人情に熱く生きる男たちをボーイズラブの世界に置き換えた今作では、多くの組員から愛されるヤクザの若頭・片岡錦司役を和田雅成、とある騒動をきっかけにほとぼりが冷めるまで片岡と行方をくらます旅へ出る組員の小田島漣役を、高橋大翔がW主演で務める。

はFODでの配信開始以来、FODオリジナルランキング(バラエティを含む)配信開始から8週連続1位、FODオリジナルドラマランキングでは配信開始から13週連続1位(配信開始9/22週～12/15週まで)、第5話・最終話はデイリー総合ランキング1位を獲得。FODドラマ視聴ランキングでは配信開始から6週連続TOP10入りし、FODオリジナルBL部門週間視聴ランキングでは歴代1位を記録。

さらに、海外のグローバル動画配信プラットフォーム「GagaOOLala」では、世界244の国と地域で配信されており、初登場週にはBLドラマジャンル週間ランキングで、最高2位、以降も5週連続TOP5入りするなど、国内外の視聴者から支持を受け、地上波放送が決定した。

極道2人の切ないラブストーリーをより一層引き立てる、山本大斗書き下ろしによる主題歌「徒然 - Tsurezure」も好評を博し、国内外でストリーミング再生数が急上昇中。主題歌と重なり、エモーショナルで疾走感あふれるオープニング映像も話題に。昨年末には「徒然 - Tsurezure」のスタジオライブ映像がYouTubeで公開されている。

W主演のコメントは、以下の通り。

和田雅成

「俳優生活をしてきた中で、これまでと違う反応をいただけた気がします。この作品の魅力、座組がこの作品に込めた想いをたくさんの方が受け取ってくださった事が本当に嬉しいです。そして地上波放送でこの作品の輪がさらに広がっていく自信もあります。まだまだ俺達と共に旅を続けてください」

高橋大翔

「この度、地上波での放送が決定としたということで、本当に嬉しいです。自分達が思ってた以上の反響で、皆様からたくさんの嬉しいお言葉を頂き感謝で一杯です。撮影当時は、“ヤクザ×BL”がどういった受け入れ方をされるか正直不安でしたが、この役を、この作品を全身全霊で生き抜いた自信はあります。そして、和田さんや、スタッフの皆さんと作り上げたこの旅はどこまでも続くと思っています。ぜひ見届けてください！」

【編集部MEMO】

和田雅成は、同作の完成発表会で、「ヤクザというところで任侠の世界ではありますが、BLとかけ合わせることで美しいことも泥臭いことも血の場面もあるので、僕はこの作品が魅力的で大好きな作品になりました」と語っている。

(C)2025「あなたを殺す旅」製作委員会