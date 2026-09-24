ローソンは9月22日より、具材を1種類に絞ることで同サイズのお弁当よりも価格を最大5割抑えた「一点突破すぎ!」や、具材の品質や量にこだわった「贅沢すぎ!」の商品など、計13品を全国の「ローソン」にて販売している。

今回発売される商品は、「ぼだっこ (秋田県の保存食で塩辛い鮭)」だけをごはんの上にのせた「一点突破すぎ!ごはんがすすむ ぼだっこ(鮭)」(297円)や、えび・いか・あさりを贅沢に使用し魚介の旨みのあるトマトソースが特長の「贅沢すぎ!海鮮づくしペスカトーレ」(797円)など、計13品が登場する。

ラインアップおよび発売日は以下のとおり。

9月21日発売

贅沢すぎ!肉づくし冷し中華

焼豚、豚しゃぶ肉、豚バラチャーシューの3種類の肉をトッピングした、贅沢な冷し中華。

贅沢すぎ!海鮮づくし上海風焼そば

ごろっとした海老とイカをトッピングし、魚介の旨みを楽しめる上海風焼そば。

贅沢すぎ!お重モンブラン(和栗)

熊本県産と茨城県産の和栗を使用したモンブラン。ふんわりとした栗粉と甘さ控えめのクリームが、和栗本来の豊かな風味を引き立てている。

9月22日発売

一点突破すぎ!ごはんがすすむ ぼだっこ(鮭)

秋田名物の塩辛い鮭「ぼだっこ」だけが入った弁当。

一点突破すぎ!敷き詰めごはん てりやきソーセージ

てりやきソーセージをごはん一面に敷き詰めた弁当。

肉オールスター弁当

厚切りとんかつ、やわらかさとジューシーさが特長のハンバーグ、肉の味わいや食感を楽しめるまんまる鶏を盛り合わせた、肉づくしのお弁当。“まちかど厨房”導入店限定。

贅沢すぎ!ショコラパイコロネ ベルギーチョコ

サクサク食感のショコラパイ生地に、ベルギーチョコ(※)を使用したチョコホイップをたっぷり詰めたコロネ。沖縄県では発売されない。

9月28日発売

贅沢すぎ!海鮮づくしペスカトーレ

海老、イカ、あさりを贅沢にトッピングしたペスカトーレ。

贅沢すぎ!肉づくし満腹濃厚豚ラーメン

定番の満腹濃厚豚ラーメンの豚バラチャーシューに加えて、鶏チャーシュー、焼豚もトッピングした肉づくしのラーメン。

贅沢すぎ!しっとりラムレーズンサンド(北海道産発酵バター使用)

北海道産発酵バターを使用したバタークリームと、芳醇な香りのラムレーズンを、「しっとり×ほろほろ」食感のビスケットでサンドしたスイーツ。沖縄県では価格が異なる。

9月29日発売

一点突破すぎ!ごはんがすすむ キーマカレー(激辛)

激辛のキーマカレーを少量添えたお手軽価格の弁当。

一点突破すぎ!敷き詰めごはん 焼とうもろこし

焼とうもろこしをごはん一面に敷き詰めた、おかずが焼とうもろこしだけの弁当。醤油バターソースが味の決め手。

贅沢すぎ!ショコラパイシュー ベルギーチョコ

サクッとしたパイ生地に、生チョコクリームとベルギーチョコレート※入りの生チョコカスタードクリームの2種類を詰めたショコラシュー。沖縄県では発売されない。

※一部商品、エリアでは9月21日から発売。

※画像はすべてイメージ。